Lost Ark: So farmt ihr Harmoniesprungsteine

Habt ihr bereits erfolgreich Harmoniesprungsteine und Harmoniefragmente gefarmt? Auf welche Stufe habt ihr eure Ausrüstung schon verbessert? Welche Methode erscheint euch bisher am effektivsten? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Auch euer Gear Score spielt eine Rolle. Um beispielsweise in den Turm zu gelangen, benötigt ihr einen Score von mindestens 302. Dieser steigt mit der Zeit an, auf Ebene 5 braucht ihr dann mindestens 340, auf Etage 50 mindestens 540.

Welche Voraussetzungen muss ich für all das erfüllen? Um die Harmoniesteine und -fragmente erhalten zu können, muss euer Charakter auf Level 50 angekommen sein. Um Daily-Quests zu erledigen, müsst ihr zusätzlich vorher mit dem NPC Rutaru in Nord Vern sprechen, um Unas Aufgaben freizuschalten.

Blutsteine : Eure Gilde kann euch Harmoniefragmente einbringen. Wer in einer Gilde ist und spendet, erhält sogenannte Blutsteine. In Nord Vern steht ein NPC, bei dem ihr diese Steine in Harmoniefragmente eintauschen könnt.

