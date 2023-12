LoL: Unscheinbarer Champion wird leicht gebufft und ist jetzt fast unbesiegbar auf Level 1

Die Toplane ist ein interessanter Ort in League of Legends. Um dort bestehen zu können, muss man meistens in der Lage sein, den anderen Gegner im 1 gegen 1 zu besiegen. Der fast vergessene Champion Trundle, den man die letzten Wochen eher im Jungle gesehen hat, ist jetzt aber anscheinend ein wahres Early-Game-Monster.

Trundle ist visuell und auch in seinem Gameplay-Design ein alter Champion. Keine beeindruckenden Animationen oder komplexen Fähigkeiten. Er hat einen Knüppel, und mit ihm haut er zu. Er ist vor allem im Kampf gegen einzelne Champions stark, da seine Fähigkeiten den Gegner schwächen und ihn selbst stärken. Auf dem PBE hat er aktuell zwar ein unglaublich starkes Build, aber die letzten Monate war er ein recht irrelevanter Champion.

Im letzten Patch wurde er leicht angepasst, doch das hat anscheinend geholfen, ihn stärker zu machen. Der YouTuber LoL Dobby zeigt, wieso Trundle aktuell auf Level 1 unbesiegbar scheint. Das Video von ihm könnt ihr hier sehen:

Ein Early-Game-Monster

Im Video zeigt LoL Dobby, wie stark Trundle auf Level 1 ist. Dafür zeigt er auch die Runen und Summoner Spells:

Als Hauptrune nimmt er Lethal Tempo mit. Da er hauptsächlich mit seinen Auto-Attacks angreift, ist das die beste Rune.

Zusätzlich dazu nimmt er Triumph, Alacrity und Last Stand mit.

Als zweiten Runenzweig nimmt er Resolve mit und dazu Bone Plating und Demolish, da er damit die Türme später mit Leichtigkeit zerstören kann.

Als Summoner Spells empfiehlt er Teleport fürs Splitpushen und dann noch Ghost. Ghost ist hierbei kein Spell, um zu fliehen. Er ist ähnlich wie bei Darius, um am Gegner dranzubleiben und ihm konstant mit Auto-Attacks sowie der Q-Fähigkeit Schaden zu verursachen.

Im Video sieht man, wie er gegen Yone kämpft und auf Level 1 versucht, ihn für jeden falschen Fehler zu bestrafen. Dabei rennt er aber immer wieder nach einem Angriff in den Busch, um zu verhindern, dass Yone ihn beim Traden genauso hart treffen kann. Das A und O ist hierbei das konstante Bestrafen des Gegners, für schlechte Dashes und, wenn er zu Nahe kommt.

Durch das Skillen der Q auf Level 1 kann er beim Einsetzten nicht nur Schaden hauen, sondern ihn auch verlangsamen und seinen AD-Wert verringern. Zusätzlich dazu erhält Trundle noch für kurze Zeit AD, was seine Auto-Attacks noch verheerender macht.

Eine einfache, aber mächtige Kombo

Die beste Kombo zum Traden wäre Auto-Attack, Q und direkt noch einen Auto-Attack. Die Q resettet die Auto-Attack-Animation, wodurch man deutlich schneller beide Auto-Attacks herausbekommt. Damit kann man auch Wards auf Level 1 zerstören, denn die Q trifft auch Wards.

Durch die Verringerung der Mana-Kosten im letzten Patch kann er seine Q-Fähigkeit auch öfter einsetzen. Außerdem ist seine AD-Steigerung von 3 auf 4 erhöht worden. Klingt zwar nicht nach viel, aber dadurch wird auch sein Scaling mit Items wie Trinity Force verbessert.

Im Video stört er auch den Jungle auf Level 1, und wie man dort sehen kann, hat er auch keine Probleme, die beiden Gegner alleine zu bekämpfen. Wenn man dann noch zwischen den Angriffen kitet und die eigene Bewegung perfektioniert, hat man auf Level 1 und im frühen Spielverlauf ein leichtes Match.

Später kümmert man sich um die Türme und pusht, wo man kann. Einzelne Gegner sollten auch dann keine Probleme bereiten, denn die Q-Fähigkeit in Kombination mit der Ultimate und seinem restlichen Kit, machen Trundle zu einer großen Bedrohung. Wenn man dann noch bedenkt, dass Trundle ein spielerisch simpler Champion ist, dann ist er die perfekte Wahl für ein entspanntes Toplane-Match.

Auch in den Statistiken auf U.GG sieht es für Trundle gut aus. Schaut man sich die Werte auf allen Rängen auf der Toplane an, dann hat er eine sehr gute Winrate von 52,99 %. Im niedrigen Bereich von Bronze hat er sogar über 54 % und ist damit aktuell er der beste Toplanern in dem Bereich. (Stand: 04.12.2023)

Einem anderen Champion geht es aktuell gar nicht gut, und das ist von Riot sogar Absicht:

