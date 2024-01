LoL ändert nach Jahren seine Map und einer der besten Toplaner verliert plötzlich die meisten Spiele

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Riot selbst weiß von dem Problem und erklärte auf x.com (ehemals Twitter), dass sie sich um das Problem kümmern werden. Für 14.2 wollen sie schauen, was sich ändern lässt, um das Spielgefühl für Illaoi zu verbessern. Wenn sie nichts finden sollten, dann sollen reguläre Buffs an ihren Werten folgen.

Das Problem aber mit der neuen Map ist, dass die Toplane deutlich breiter und offener geworden ist und die Wände weiter weg stehen als vorher. Das sorgt dafür, dass die Reichweite ihrer Tentakel nicht mehr so viel abdecken wie vorher und somit eben nicht mehr so effektiv im Kampf sind wie vorher.

Warum ist sie so viel schlechter? Illaoi wurde nicht aktiv generft, sondern eher passiv durch die neue Map. Ihre Tentakel spawnen an nahegelegenen Wänden und unterstützen sie beim Angreifen, wenn sie die Seele eines Gegners mit ihrer E herauszieht und wenn sie Gegner und Einheiten mit ihrer W attackiert.

Schaut man sich die Statistiken auf U.GG an, dann sieht man, dass sie letzte Season recht stark war. Bezieht man alle Ränge mit ein, dann hat sie auf der Toplane auf dem Patch 13.24 eine Winrate von 51,33 % gehabt. Damit war sie einer der stärksten Champs im Patch. In der neusten Version aber hat sie nur noch eine Winrate von 47,75 % und ist damit einer der schlechtesten Toplaner aktuell.

Die neuen Items sorgen in LoL aktuell für eine frische, neue Meta. Viele AP-Champions werden stärker und auch die Lethality-Items formen starke Builds. Ein Champion der letzte Season unglaublich stark war, performt aktuell aber nicht mehr wie gewohnt und das liegt an der neuen Map.

Fast eine Woche ist Season 14 in League of Legends nun live und mit dem Patch kamen viele neue Itemänderungen und diesmal hat sich sogar die Map auch maßgeblich verändert. Vor allem diese Änderung sorgt dafür, dass der starke Toplaner Illaoi jetzt nicht mehr so gut performt wie vorher.

