Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten feiert 20. Jubiläum in drei unterschiedlichen Spielen

Wenn es um die erfolgreichsten MMORPG-Franchises der Videospiele-Geschichte geht, dann darf Lineage von NCSoft auf keinen Fall fehlen. Jetzt feiert Lineage 2 sein 20. Jubiläum, und zwar in gleich drei unterschiedlichen Versionen des Online-Rollenspiels.

Was muss ich zu Lineage 2 wissen? Der Nachfolger von Lineage stammt von den MMORPG-Experten bei NCSoft und erschien am 1. Oktober 2003 in Südkorea beziehungsweise am 28. April 2004 in Nordamerika. Später folgten eine Version für Europa und verschiedene Auskopplungen, etwa für Mobile-Geräte oder als Classic-Version.

Lineage 2 erzählt die Vorgeschichte von Teil 1, die sich über mittlerweile vier Sagen erstreckt. Das Gameplay-Gerüst ist stark fokussiert auf PvP-Belagerungen, Schlachtzüge sowie den Aufbau des eigenen Clans. Ihr könnt Haus- und Reittiere aufziehen und mehr als 30 Klassen meistern. Das MMORPG wurde seinerzeit in Unreal Engine 2 entwickelt und setzt mittlerweile auf ein Free2Play-Modell.

Die Lineage-Franchise gehört bis heute zu den wichtigsten Franchises für NCSoft. Bis 2007 soll sich der zweite Teil bereits mehr als 18 Millionen Mal verkauft haben. Die Mobile-Portierung Lineage 2M war zeitweise die umsatzstärkste App im Google Play Store (via Korea Herald).

Lineage gehört zu den MMORPGs, die mehr als 20 Jahre auf dem Buckel haben, aber immer noch spielbar sind:

Wie feiert NCSoft das Jubiläum von Lineage 2? Die Geburtstags-Party findet in drei unterschiedlichen Versionen von Lineage 2 statt, und zwar jeweils mit dem Release eines besonderen Updates:

Lineage 2: Aden bekommt das Update „The Rise of the High Elves“ – mit den namensgebenden Hochelfen-Klassen Spirit sowie Sacred Templar, neuen Jagdzonen, Belohnungen und mehr.

bekommt das Update „The Rise of the High Elves“ – mit den namensgebenden Hochelfen-Klassen Spirit sowie Sacred Templar, neuen Jagdzonen, Belohnungen und mehr. Lineage 2: Live erhält das Paket „Return of the Rogue“ – mit einer Runderneuerung der Schurken-Klasse, dem Valakas-Raid, einer neuen Allianz-Zone, Erweiterungen des Reliktsystems und mehr.

erhält das Paket „Return of the Rogue“ – mit einer Runderneuerung der Schurken-Klasse, dem Valakas-Raid, einer neuen Allianz-Zone, Erweiterungen des Reliktsystems und mehr. Lineage 2: Classic freut sich auf den Patch „Mother Tree“ – mit diversen Ingame-Events, die sich um den Mutterbaum drehen, einer neuen Zone, Komforterleichterungen und mehr.

Darüber hinaus winken besondere Anmeldebelohnungen, wenn ihr zwischen dem 16. April sowie dem 21. Mai 2024 in Lineage 2 einloggt – mehr dazu auf der offiziellen Webseite.

Was ist der Unterschied zwischen den Versionen? Aden erweitert das Spielerlebnis von Lineage 2: Live um neue sowie aktualisierte Klassen, zusätzlichen Optionen für Solo-Abenteuer, ein frisches Haustiersystem und eine optimierte Level-Erfahrung. Laut den Entwicklern ist Aden damit die beste Möglichkeit, um in die moderne Version von Lineage 2 einzusteigen.

Bei Classic ist hingegen genau das Gegenteil der Fall. Hier könnt ihr das ursprüngliche Lineage 2 erleben und euch in den „nostalgischen Hardcore-Levelgrind“ von damals stürzen. Sprich: Wenn euer Charakter stirbt, verliert ihr einiges an Fortschritt.

Wir gratulieren NCSoft zum Jubiläum und wünschen viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre. Wie sieht es aus: Habt ihr einen Lineage-Teil gespielt? Was verbindet ihr mit der Franchise? Verratet es uns in den Kommentaren!

