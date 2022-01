Troy Baker ist einer der bekanntesten und beliebtesten Voice-Actors im Gaming. Er spricht seit mehr als 15 Jahren Figuren in Videospielen und hat einigen der größten Figuren im Gaming seine Stimme geliehen, darunter Booker DeWitt aus BioSchock Infinite, Joel Miller in „The Last of Us“, Batman in den „Telltale“-Spielen und natürlich „Jonesy“ in Fortnite. Jetzt bekennt er sich zu NFT und bekommt die Wut der Gamer zu spüren.

Wer ist Troy Baker?

Troy Baker (46) ist ein US-amerikanischer Synchronsprecher und Musiker. Seine Karriere startete er mit Radio-Werbespots in Dallas, Texas, bis er begann Animes zu synchronisieren.

Ab 2004 war er die ersten Male in Videospielen zu hören, ab 2008 wurde er immer wieder in Spielen als eine der Hauptfiguren besetzt. So sprach er bereits 2008 Conan in „Age of Conan: Hyborian Adventures”.

Mittlerweile ist er einer der bekanntesten und gefragtesten Synchron-Stimmen im Gaming. Er hat Schurken gesprochen wie Pagan Min in Far Cry, den Joker in Batman, aber auch große Helden wie Joel Miller in „The Last of Us“ oder „Jonesy“ in Fortnite. Baker hält den Rekord für die meisten Nominierungen im Bereich „Schauspiel“ bei den BAFTA Game Awards. Er wurde 5-mal zwischen 2013 und 2021 nominiert. Baker gehört neben Nolan North zweifellos zur ersten Garde der Gaming-Stimmen.

NFT ist 2021 der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

„Ihr könnt hassen. Oder ihr könnt erschaffen.“

Was hat Baker angestellt? Am 14. Januar twitterte der Synchronsprecher, er sei eine Partnerschaft mit einer NFT-Firma eingegangen. Man suche neue Werkzeuge, um es Création zu ermöglichen neue Dinge zu machen, damit jeder eine Chance hat, die Marke zu investieren und zu besitzen, die er erstellt.

Die Aussage war dann:

Wir haben alle eine Geschichte zu erzählen. Ihr könnt hassen. Oder ihr könnt erschaffen. Wofür entscheidet Ihr euch? Troy Baker, Twitter

Mit der Rolle als “Joel Miller” ging Baker in die Gaming-Geschichte ein.

6-mal mehr Likes für negative Antwort als für den Tweet

Wie war die Reaktion darauf? Die Reaktion war ziemlich brutal. Während der Tweet von Baker „nur“ 2.500 Likes erhielt, bekamen Kommentare, die sich kritisch mit der Aussage beschäftigten, deutlich mehr als doppelt so viele Likes. Eine Antwort bekam gar mehr als 6-Mal so viele “gefällt mir”-Angaben.

So eine Situation, wenn ein negativer Antwort-Tweet deutlich mehr Likes als der Ursprungs-Tweet erhält, nennt man „Ratio“. Die Situation soll das Missfallen über eine Aussage zum Ausdruck bringen, denn bei Twitter gibt es keine „Dislikes“. Es ist eine Art “Buh-Ruf”.

Ein Kommentar erhielt 10.000 Likes: „Troy, es geht nicht um Hass. NFTs sind unethisch. Sie haben einen großen Einfluss auf die Umwelt und sie sorgen für einen massiven Mangel bei Computer-Chips und Computer-Teilen. Weißt du eigentlich, wie NFTs erzeugt werden? Hast du dich damit beschäftigt?“

16.000 Likes gab’s für den Kommentar: „Viele Leute werden auf Sie zukommen und Ihnen viele Infos geben, warum das nicht gut ist. Ich hoffe Sie sind die Art von Mann, von der es so wirkt, als wären Sie die gerne, und Sie hören diesen Stimmen zu und Sie hören nicht nur auf die Leute, die Ihnen das sagen, was Sie hören wollen. Sie bist einer der ganz großen, aber hier werde ich Ihnen nicht folgen, Sir.“

Andere Nutzer kündigten an, Baker zu entfolgen. Man respektiere ihn zwar als Mann und talentierten Synchronsprecher, aber die Entscheidung sei einfach nicht in Ordnung.

Wiederum andere Nutzer sagen, NFTs dienten dazu, Leute „leicht das Geld aus der Tasche“ zu ziehen. Die seien im Prinzip nur Betrügereien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Viel Kritik an der Äußerung von Troy Baker.

Wie reagiert Baker? Der Synchronsprecher merkt auf jeden Fall, dass er mit der provokanten Formulierung „Ihr könnt hassen – oder ihr könnt erschaffen“ übers Ziel hinaus geschossen ist. Er sagt, damit wollte er nur der Debatte etwas Leichtigkeit geben und was Cleveres sagen, das habe nicht funktioniert.

Er bedankt sich bei den Leuten für ihren Input. Letztlich sei er nur ein Geschichtenerzähler, der versucht, seine Geschichte an jeden zu erzählen, der sie hören will. Er möchte anderen dabei helfen, das auch zu tun: Manchmal würde das klappen, manchmal nicht.

Einen positiven Blick auf NFTs im Gaming wirft auch MeinMMO-Autor Maik Schneider:

Die harte Kritik an NFTs im Gaming ist unfair – Sie sind mehr als Mikro-Transaktionen