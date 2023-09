Ein chronisch kranker Junge besuchte jahrelang ein dutzend Ärzte ohne Erfolg – Die KI ChatGPT löste sein Problem

Ein Junge litt jahrelang unter schweren, chronischen Schmerzen. Erst mithilfe des Chatbots ChatGPT konnte man die Ursache für seine Krankheit finden.

So berichtet das Online-Magazin Today.com, dass ein Junge jahrelang unter einer chronischen Erkrankung litt. Erst mit Unterstützung des Chatbots ChatGPT konnte man einen Grund für seine Schmerzen, eine seltene Wirbelsäulenerkankung, finden.

Wie fand man die Krankheit heraus? Ein Junge litt jahrelang unter starken chronischen Schmerzen und verschiedenen Symptomen. Seine Mutter besuchte mit ihm über 3 Jahre hinweg insgesamt 17 Ärzte und ließ verschiedene Behandlungen durchführen. Doch alles ohne Erfolg.

Schließlich fragte die Mutter verzweifelt ChatGPT, nannte der KI die Smyptome und gab die MRT-Aufzeichnungen des Jungen ein. Die KI erklärte ihr, dass der Junge unter eine seltenen Wirbelsäulenerkankung leiden könnte:

Wir waren bei so vielen Ärzten. Irgendwann landeten wir in der Notaufnahme. Ich habe weiter gedrängt. Ich habe wirklich die ganze Nacht am (Computer) verbracht … und bin all diese Dinge durchgegangen.

Ich ging Zeile für Zeile alles durch, was in seinen (MRT-Aufzeichnungen) stand, und fügte es in ChatGPT ein. Ich fügte die Notiz ein, dass er nicht mit verschränkten Beinen sitzen wollte. Für mich war das ein wichtiger Hinweis darauf, dass etwas Strukturelles nicht in Ordnung sein könnte.