Doch nicht alle Lehrer verdienen so schlecht. So stellt Coursemojo auch Psychologie- und Informatiklehrer ein, hier liegt das Jahresgehalt zwischen 50.000 und 70.000 Dollar.

Wer verdient laut Businessinsider am wenigsten? Der Job als Geschichtslehrer bei einer Non-Profit-Organisation wird unter den Jobs, für die ihr KI-Wissen benötigt, am schlechtesten bezahlt. Hier zahlt man für Teilzeit 5.200 bis 10.200 Dollar. Ein anderes Unternehmen, Coursemojo, zahlt Teilzeitlehrern für ASL und Gesundheitswissenschaften etwa 11.000 Dollar pro Jahr, wenn sie mit ChatGPT umgehen können.

In vielen dieser Jobs gehe es dann vor allem darum, Bots wie ChatGPT für Effizienzsteigerung zu nutzen. Auch deswegen will der Chef einer Milliardenfirma, dass seine Mitarbeiter ChatGPT nutzen. Indem man Prozesse beschleunigt, vereinfacht oder repetitive Aufgaben die KI übernehmen lässt, können Arbeitnehmer Zeit sparen.

Welche ist die höchst dotierte Stelle? Die am höchsten bezahlte Stelle bot laut Businessinsider die Firma Crossover an. Das ist eine Suchmaschine für Remote-Jobs. Für die beiden Stellen des Senior Director of Product Management und des Chief Product Officers zahlte man ein Jahresgehalt von 800.000 US-Dollar. Umgerechnet sind das etwa 730.000 Euro.

KI wie ChatGPT beschäftigt aktuell viele Menschen. Denn einige Angestellte befürchten, dass künstliche Intelligenz so gut wird, dass sie auf Dauer ihre Jobs an Roboter verlieren werden. Im Mai 2023 verloren tausende Personen ihren Job wegen KI.

