Korea sucht den nächsten LoL-Superstar über eine Castingshow

League of Legends ist besonders in Korea ein sehr beliebtes und erfolgreiches Spiel. Ikonen wie Faker sind den Spielern weltweit bekannt. Doch nun sucht man einen neuen Superstar und ruft dafür die Castingshow „LoL The Next“ ins Leben.

Was ist das für eine Show? Riot Games veranstaltet in Korea eine Art Castingshow. In „LoL The Next“ soll der nächste Superstar gefunden werden, der vielleicht so bekannt wird wie Faker, den Riot sogar selbst als Gott inszeniert hat.

Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser ein Spieler oder ein Shoutcaster ist.

Die Show findet im Rahmen des 10-Jährigen-Jubiläums von LoL statt und startet am 2. August. Von da an soll sie an jedem Sonntag immer um 15:30 Uhr übertragen werden.

Trailer zur neuen Show „LoL The Next“.

100 Teilnehmer kämpfen um Einzug ins Finale und bekommen Mentoren

Wie genau funktioniert die Show? In der ersten Runde werden 100 Teilnehmer ausgewählt, die an der Show teilnehmen dürfen. Ihnen werden wiederum 4 Mentoren zur Seite gestellt:

Lee „Wolf“ Jae-wan (Titelbild), der von 2013 bis heute fast durchgängig für SK Telecom T1 gespielt hat.

Heo „PawN“ Won-seok, ehemaliger Spieler von KT Rolster und Kingzone Dragon X.

Jang „MaRin“ Gyeong-hwan, der von 2013 bis 2015 Mitglied bei SK Telecom T1 war und sich 2019 „zur Ruhe setzte“. Seitdem arbeitet er als Coach und Streamer.

Kim „PraY“ Jong-in, der für Kingzone DragonX und zuletzt 2019 für KT Rolster spielte.

Die 100 Teilnehmer werden Show für Show ausgesiebt, bis am Ende nur noch 5 Talente übrig bleiben, die dann ins Finale kommen.

Riot Games Korea verriet bereits, dass sich zwar am klassischen Ausscheid-Prinzip aus Fernsehshows orientiert wird, aber alles etwas „interessanter“ und „entspannter“ wird (via MMOCulture).

Die Show könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von League of Legends Korea anschauen, allerdings nur auf Koreanisch.

Amazing, ein deutscher LoL-Spieler, der als Profi erfolgreich war und nun als Coach unterwegs ist.

Das Leben als LoL-Profi ist jedoch nicht immer leicht, wie auch der deutsche Spieler Maurice „Amazing“ Stückenschneider weiß. Der erklärte vor Kurzem, wie ihn der Online-Hass als Profi verändert hat.