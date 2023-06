„Wie kann er sich an der Nase kratzen?“- So erschuf John Romita einen der ikonischsten Mutanten von Marvel

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Die Figur Wolverine hatte dann ihren ersten Auftritt in “The Incredible Hulk” Ausgabe #180 im Jahr 1974. Später wurde der Mutant in verschiedenen X-Men-Comics und Solo-Auftritten zu einem der ikonischsten Helden des Marvel-Universums.

So machte John Romita die Figur Logan zu einer etwas mürrischen Person. Im ersten Entwurf war der Superheld zudem eine kleinere Figur: „’Er ist wild und klein’, also macht man ihn zu einem wütenden, kleinen Kerl.“

Als der Zeichner das erste Mal von dem Namen des Helden hörte, dachte er im ersten Moment an eine “Wölfin”, wie er lachend erklärte. Ihm wurde zunächst nur ein Name geben, um das Design auszuarbeiten.

John Romita prägte mit seinen Zeichnungen das Aussehen mehrerer Helden des Marvel-Universums. So arbeitete er etwa einige Jahre lang an den „The Amazing Spider-Man“-Comics . Auch Mutant Wolverine stammt aus seiner Feder.

Am 14. Juni 2023 gab John Romita Junior schweren Herzens in einem Twitter-Post bekannt, dass sein Vater John Romita Senior im Alter von 93 Jahren verstorben sei. Er sei friedlich eingeschlafen.

