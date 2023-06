John Romita senior ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das hat sein Sohn John Romita junior nun schweren Herzens bekannt gegeben. Sein Vater ist friedlich eingeschlafen. Der Tod ist ein schwerer Verlust für die Marvel-Comicwelt.

Wofür ist John Romita senior bekannt geworden? Beim Marvel-Universum haben die meisten von euch wohl sofort Stan Lee im Kopf. Doch Lee ist nur als Autor der Comics tätig. John Romita senior war für einige Jahre der Zeichner des „The Amazing Spider-Man“-Comics. Er löste 1966 Steve Ditko als Zeichner ab, kurz darauf wurde er als Art-Director bei Marvel eingestellt.

Wir haben es also ihm zu verdanken, dass Spider-Man seinen unverkennbaren Zeichenstil verpasst bekam. Seine ersten Berührungspunkte mit einem Superhelden hatte Romita 1954, als er die Neuauflage von Captain America illustrierte.

Nun hofft sein Sohn, der selbst Künstler ist, in die Fußstapfen seines Vaters treten zu können. Seine rührenden Worte könnt ihr im englischen Original hier nachlesen:

Die ersten Comicstrips zu Spider-Man zeichnete das Vater-Sohn-Gespann sogar gemeinsam. Die ersten Comicstrips wurden 1970 veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt war Romita junior 14 Jahre alt.

Zwischenzeitlich war Romita senior sogar bei der Konkurrenz angestellt. 1957 verließ er Marvel und zeichnete bei DC Comics Geschichten für Mädchen. Doch die Serie wurde 1965 eingestellt und der Künstler kehrte wieder zu Marvel zurück, wo er seinem wohl größten Erfolg zeichnete.

Hat er noch mit 93 Jahren am Comic gezeichnet? Nein, er hat schon vor Jahrzehnten damit aufgehört. John Romita senior verließ den „The Amazing Spider-Man” Comic schon in den 1970er Jahren, als er Art Director bei Marvel wurde. Dort schuf er mit „Spidey Super Stories“ eine neue Reihe, die sich an Kinder richtete.

Wie reagieren Fans? Auf Twitter teilt der Account spideymemoir ein Bild aus dem Spider-Man-Comic. Hier ist zu sehen, wie der Anzug im Müll zurückgelassen wird. Regen strömt herab und trübt die Stimmung:

Ein anderer User hat ein Vergleichsbild herausgesucht, das die im Comic zu sehende Szene als Kinoverfilmung zeigt:

Auch im Reddit-Forum trauern die Fans. Sie danken dem Zeichner für seine wunderbare Arbeit und sind durch seinen Tod sehr betroffen.

Die Grundstimmung in den Kommentaren ist betrübt, aber dankbar:

Pure_Internet: Eine absolut herzzerreißende Nachricht. Sein Einfluss auf Marvel im Allgemeinen (und Spider-Man im Besonderen) kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Capt_Trippz: Verflucht. Ruhe in Frieden, und danke für deinen Beitrag zu einer Kindheit voller wunderbarer Erinnerungen.

nyse125: RIP. Wir haben eine weitere Legende verloren.

Was macht das Spider-Man-Universum heutzutage? Neben dem aktuell laufenden Kinofilm, der sogar The Dark Knight als besten Superheldenfilm entthronte, befindet sich Marvel’s Spider-Man 2 in der Entwicklung. Zum Gameplay konnten wir bereits vor wenigen Wochen einen ersten Trailer bestaunen.

