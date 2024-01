7 vs. Wild: Joey Kelly meckert erst über seinen treulosen Partner, läuft dann zu Hochform auf – „Der lässt Fritz alt aussehen“

Die neue Bonusfolge von 7 vs. Wild zeigt, wie gut sich Joey Kelly alleine in Kanada geschlagen hat. Die Fans finden die Folge besonders gut, weil Joey Kelly richtig zeigt, was in ihm steckt.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu 7 vs. Wild Staffel 3 Folge 1-14.

Warum meckert er? Am 24.01.2024 erschien die letzte Folge 7 vs. Wild auf YouTube. Eine Bonusfolge, in der Joey Kelly sich ohne seinen Partner 7 Tage alleine durch die Wildnis schlug. Joey Kellys Teampartner Jan Schlappen gab an Tag 7 das Projekt auf und kehrte zurück in die Zivilisation. Gegen die Anweisung der Produktion blieb Joey Kelly alleine ausgesetzt in Kanada.

In erster Linie wirkt Joey Kelly enttäuscht von Schlappens Ausstieg aus dem Projekt. Auch wenn die beiden wohl nicht die beste Chemie hatten, wie sie nach Abschluss des Projekts verrieten, hätte sich Joey Kelly fest gewünscht, dass Jan Schlappen weiter macht.

Er sagt selbst, er habe Hunger, er würde gar auch gerne eine Pizza, Burger oder Pommes essen, aber das könne er auch noch nach den 14 Tagen. Joey Kelly wirkt ab diesem Punkt emotional:

„Weil ich bin hier nach Kanada nicht gekommen, um aufzugeben! Monatelang vorbereitet. Whatever. Ich kanns nicht ändern. […] es macht mir auch keinen Spaß mich zu quälen, ich hab auch Hunger! Ich friere auch, aber Jan mein Freund, du weißt was auf dich zukam. Wir sind als Team raus, raus! Ich mach weiter, auch wenn ich in [der] Teamwertung raus bin. Man muss auch kämpfen im Leben, Freunde. Das kann doch nicht sein.“ Joey Kelly in seiner Bonusfolge

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video:

Nach den Emotionen zeigt Kelly, was er wirklich kann

Wo kann Joey Kelly glänzen? Joey Kelly gelingt etwas, dass in diesem Ausmaß wohl niemandem sonst in den 14 Tagen gelang. Mit einer selbstgebauten Angel zog er einen wirklich großen Fisch aus dem offenen Meer. Während die anderen Teams nur sehr kleine Fische an den Klippen fingen, konnte Kelly hier richtig punkten. Den Fisch bereitete er als Stockfisch zu und beteuerte, wie lecker dieser schmecken würde.

Das war allerdings nicht das einzige, was der 51-Jährige ohne seinen Teampartner aß. Der Survival-Experte bereitete sich einen Beeren-Smoothie mit den heimischen Salal-Beeren zu, die etwa wie Blaubeeren aussehen und schmecken sollen.

Außerdem fand Joey Kelly Muscheln, die er von den einem Felsen schnitt. Die bereitete er in einer gefundenen Dose zu, war sich aber unsicher, ob sie essbar seien, weil sie komisch rochen. Er entschied sich, sie erstmal nicht zu essen. Was man alles bei 7 vs. Wild essen konnte, verrieten zuletzt die Ureinwohner.

Wie war die Isolation für ihn? Die Isolation war auch für Joey Kelly nicht leicht. Er sagte, dass er viel nachdenke und ab und an auch schon komische Träume hatte. Für seine Familie baute er auch eine Bank, wenn ihn seine Geschwister besuchen sollten, in dem Moment wirkte Joey Kelly auch leicht benommen und sprach davon, dass seine Familie gleich mit dem Hausboot um die Ecke fahren würde.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Joey Kellys Abenteuer machen wollt, könnt ihr euch hier die Bonusfolge ansehen. Bei 1:03:00 etwa, findet ihr die Szene mit der Bank.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Community liebt die Bonusfolge

Was findet die Community so gut? Die Community findet die Bonusfolge mehr als gelungen. Nicht nur Joey Kellys Kenntnisse, sondern auch die Art wie er sich im Video zeigt, gefällt den Fans. Auf YouTube schreiben die Zuschauer:

Kurzb3: „Junge Junge, der lässt Fritz so richtig alt aussehen. Meinen allerhöchsten Respekt.“

Anja-ec7gl: „Fisch gefangen im offenen Meer ohne Netz, sondern mit Angel? Respekt!“

derbirra8370: „Die Folge war spannender als die gesamte Staffel zusammen. Mit Abstand!“

maphidoka3071: „Joey hat es in meinen Augen nicht nur geschafft, die 14 Tage durchzuhalten, 7 Tage davon sogar alleine, sondern auch dem Zuschauer das Gefühl zu geben, ein Teil der Serie zu sein. Überragende Schnittbilder, immer aus mehreren Perspektiven gefilmt, toll erklärt und vor allem kreativ gearbeitet. Ein absolut würdiger und grandioser Abschluss dieser Staffel. Danke!“

Jan Schlappen hatte verschiedene Gründe, das Abenteuer zu verlassen. Einer davon war die viele monotone Arbeit, der er tagtäglich mit Joey Kelly erledigen musste. Bereits in der Vergangenheit wurde von den Fans viel über das ungleiche Paar diskutiert. In unserem Artikel erfahrt ihr warum: Die Fans von 7 vs. Wild diskutieren kontrovers über Joey Kelly und Jan Schlappen