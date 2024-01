7 vs. Wild: Kandidaten reiben sich stolz mit Pflanzen ein – Experte erklärt, warum das extrem gefährlich war

Bei 7 vs. Wild war ein Wunsch der Community mehr Einblendungen bezüglich Flora und Fauna. An einer entscheidenden Stelle fehlte diese Einblendung jedoch, nun klärt ein Experte auf.

Achtung: Bei MeinMMO liegt unsere Expertise bei Videospielen und Unterhaltung. Wir sind keine Biologen und können selbst keine Einschätzung zu giftigen Pflanzen geben. Bevor ihr in Kontakt mit Pflanzen kommt, solltet ihr euch ausführlich mit ihnen beschäftigen. Bei Verdacht auf eine Vergiftung, wendet euch unbedingt an Bei MeinMMO liegt unsere Expertise bei Videospielen und Unterhaltung. Wir sind keine Biologen und können selbst keine Einschätzung zu giftigen Pflanzen geben. Bevor ihr in Kontakt mit Pflanzen kommt, solltet ihr euch ausführlich mit ihnen beschäftigen. Bei Verdacht auf eine Vergiftung, wendet euch unbedingt an die Zentralen für Giftnotrufe

Wer ist dieser Experte? Der Survival-Experte und Biologe Joe Vogel beschäftigt sich auf YouTube mit der aktuellen Staffel 7 vs. Wild. Der Experte hat jetzt ein Video (via YouTube) veröffentlicht, in dem er erklärt, wie die Kandidatin Ann-Katrin „AffeaufBike“ Benedixen (24) sich bei 7 vs. Wild vergiftet hat.

Was für eine Verwechslung ist passiert? Wie der Experte in seinem Video aufklärt, verwechselte die Kandidatin wohl den „Western Red Cedar“-Baum, zu Deutsch: Riesen-Lebensbaum, mit dem Zedern-Baum. Hier ist aber Vorsicht geboten, denn der Baum hat trotz seines Namens nichts mit Zedern zu tun.

Der Riesen-Lebensbaum gehört zu den Thujas, also einer ganz anderen Pflanzengattung. Auf diesen Umstand macht der Experte in seinem Video aufmerksam.

Ann-Katrin Benedixen rieb sich in einer Folge von 7 vs. Wild mit den frischen Zweigen des Baumes ein. Sie betonte in der Folge auch, dass sich die Ureinwohner mit den Zweigen einrieben, um ihren Geruch in der Wildnis zu überdecken.

Warum ist die Verwechslung so gefährlich? Während man die Spitzen von Zedern-Bäumen laut Experten tatsächlich essen könnte, sieht das bei der Thuja wohl anders aus. Die Pflanze zählt laut dem Experten zu den „sehr stark giftigen Pflanzen“ und sollte auf keinen Fall in Berührung mit der Haut kommen.

Neben dem Mädels-Team haben wohl auch andere Kandidaten auf Zweigen des Baumes geschlafen, hier zeigt der Experte Kevin „Papaplatte“ Teller und Dominik „Reeze“ Reezmann als Beispiel.

Die Berührung mit der Pflanze kann eine ganze Reihe an Krankheits-Symptomen auslösen. Der Experte nennt diese: „Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, Blutungen, Krämpfe, Durchfall mit starken Schmerzen, Wasserstauung in den Beinen, Leber und Nierenschädigungen, zuletzt Lähmung des Zentralen Nervensystems.“

Zudem können laut dem Experten noch weitere Symptome auftreten, wenn die Pflanze verzehrt wird. Bei Kontakt mit der Haut, kann es laut dem Band, aus dem Joe Vogel zitiert, zudem noch zu Hautreizungen und Ekzemen kommen. Laut dem Experten liegt der Gefährlichkeitsgrad bei sehr hoch .

Warum macht der Experte das Video? Der Biologe erklärte in seinem Video sehr ausführlich, wie man eine solche Verwechslung umgehen kann. Der Grund für das Video wird in den Kommentaren des Videos klar, hier meldete sich Hannah Assil, die Teampartnerin von Ann-Katrin Benedixen.

Die beiden diskutierten etwas über das Video und der Experte erklärte, ihm habe an der Stelle die fehlende Buchbinde gefehlt, die dem Zuschauer bewusst mache, dass die Pflanze sehr stark giftig sei.

Seinem Kommentar nach würden sich bereits die Kommentare auf Reddit sammeln, die sagten, ein Thuja sei nicht so giftig, die könne man auch als Tee trinken. Joe Vogel schreibt: „Für jemanden, der sich seit langem mit Giftpflanzen beschäftigt, ist das der absolute Irrsinn!“

Der Experte Joe Vogel äußert sich des Öfteren zu 7 vs. Wild und klärt dort mit Dingen auf, die bei der Serie unbeantwortet bleiben. Zuletzt hat er sich um das versalzene Trinkwasser bei Fritz Meinecke gekümmert, weswegen das Team ausgeschieden ist. In unserem Artikel, erfahrt ihr, was er dazu zu sagen hat.