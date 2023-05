Gebannter Twitch-Streamer besteigt Mount Everest, um dort die Flagge der Konkurrenz zu hissen

Der neue Trailer zu CONVERGENCE: A League of Legends Story, einem 2D-Plattformer auf Steam, in dem ihr den Erfinder Ekko spielt.

Im Base Camp angekommen, platzierte Ice Poseidon zur großen Begeisterung der Zuschauer eine riesige Kick-Flagge, wie er via Twitter teilte. Dazu schrieb er, der Aufstieg sei eine der schwierigsten Sachen gewesen, die er in seinem Leben getan habe.

Was ist das für ein Streamer? Ice Poseidon galt einst als der kontroverseste Streamer von Twitch . Bekannt wurde der Content Creator durch sogenannte IRL-Streams, in denen er draußen in der “echten Welt” unterwegs war.

