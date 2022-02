Nach dem Anruf mit Coffeezilla erhält der YouTuber eine Nachricht: Ice Poseidon behauptet, er würde den Käufern seiner Währung zumindest rund 150.000 € zurückzahlen. Bis heute hat der Streamer aber nur rund 40.000 € erstattet – Nicht annähernd so viel, wie er selbst behält (via twitter.com ).

Ice Poseidon selbst sagt später, dass das nur ein Scherz gewesen sein soll. Dass er seine Ankündigung aber wahr machte, scheint er selbst zu ignorieren. Das ist mittlerweile etwa sechs Monate her. Der YouTuber Coffeezilla konfrontierte den Ex-Streamer mit seinem Vorgehen in einem Anruf.

So wurde er ertappt: In einem Talk mit dem Podcast-Kanal WoodysGamertag, zu dem der ehemalige YouTuber FPS-Russia gehört, sprach Ice Poseidon an, dass er folgendes erkannt habe (via youtube.com ). Auf Kryptowährungen andere zu hoffen sei ein Spiel für Verlierer, nur wer andere dazu bewegen kann, die eigene zu kaufen gewinne. Er verkündete, er würde eine Währung erschaffen, warten bis genügend Leute eingekauft haben und dann mit dem Geld flüchten.

Rund 450.000 € soll Ice seinen Fans in knapp 2 Wochen abgenommen haben. Krypto-Hype sei Dank, war es in den letzten Monaten ohnehin einfach, Menschen von dem scheinbar nächsten großen Wurf zu überzeugen. Immerhin sind auch Shib oder Doge Coin um mehrere Zehntausend Prozent gestiegen.

Was ist passiert? Der YouTuber Coffeezilla hat ein neues Video auf seinem Kanal hochgeladen. In dem stellt er Ice Poseidon als Verbrecher dar, der seine Fans für das große Geld missbraucht haben soll. Dabei handelt es sich um schwere Anschuldigungen, die Coffeezilla belegt und sogar mit dem Ex-Streamer Ice Poseidon gemeinsam diskutiert.

Der ehemals große Twitch-Streamer Paul „Ice Poseidon” Denino soll seine Fans in einen Krypto-Scam gelockt haben. Über 450.000 € soll er ihnen für einen “langfristigen Krypto-Plan” abgeluchst haben. Jetzt wurden alle Informationen öffentlich gemacht, doch zurückgeben will er das Geld trotzdem nicht.

