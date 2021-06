Hey! Hört gefälligst auf, niedliche Arenen in Pokémon GO zu basteln

Wer die täglichen Münzen in Pokémon GO einsammeln möchte, sollte Arenen erobern und halten. Doch eine Arena in der Nachbarschaft von MeinMMO-Autor Max Handwerk hat nun schon zwei Mal eine ganz spezielle Defensivtaktik verwendet, die Angriffe quasi unmöglich macht. Ganz schön geschickt!

Wenn ihr regelmäßig Pokémon GO spielt, kennt ihr sie wahrscheinlich auch: Diese ein, zwei Arenen, die man auf einer typischen Runde durch die Gegend einfach mal einsackt, weil sie so schön auf dem Weg liegen. Bei mir gibt es auch so eine Arena, die ich immer wieder erobere. Und da bin ich offenbar nicht der einzige.

Denn in schöner Regelmäßigkeit wechselt dort die Inhaberschaft. Meist ist es Team Blau, das seine Flagge auf der Arena gehisst hat, nur um wenig später von Team Rot angegriffen zu werden – oder andersherum. Auch das gelbe Team taucht ab und zu mal auf, ist dort aus meiner Erfahrung heraus aber eher seltener unterwegs.

Meistens setzen die temporären Arena-Leiter auf die üblichen Verdächtigen. Chaneira, Heiteira, Relaxo – normalerweise ist es so, dass ich mich dort mit dieser Auswahl herumschlagen muss. Das kostet dann eben ein bisschen Zeit, für gewöhnlich ist die Arena aber nach ein paar Minuten besiegt und ich kann weiterziehen.

Doch letztens wurde ich überrascht, als ich die gewohnte Arena mitnehmen wollte. Denn dort erwarteten mich nicht die typischen sechs Pokémon-Gesichter, sondern eine ganz andere Truppe.

Zusammenpassende Verteidiger sind ein ganz fieser Trick

So sah die Arena aus: Schön in Reih und Glied aufgestellt fand ich eine Truppe Evoli-Entwicklungen vor: Psiana, Aquana, Feelinara, Blitza, Flamara und Rihornior. Gut, ich geb zu, Rihornior fällt hier irgendwie aus der Reihe. Trotzdem passte das große, breite Monster irgendwie ganz gut zu der restlichen Truppe.

Sie stehen sogar in Formation!

Hätte ich wie gewohnt die typischen Verteidiger angetroffen, hätte ich nun angegriffen. Doch nun stand ich vor der Arena und hatte plötzlich gar keine Lust mehr, anzugreifen.

Mein Problem: Ich fand die Arena schlicht zu cool. Entweder hatte sich da ein Team die Mühe gemacht, sich zu organisieren und eine irgendwie thematisch passende Arena zusammenbasteln. Oder es war zufällig so, dass jemand ein Evoli reingeworfen und der Rest gefolgt ist, um die Arena zu basteln. Da wollte ich einfach nicht derjenige sein, der es kaputt haut.

Ich bin also weitergezogen und ließ die Arena gut sein. Gibt ja auch noch andere Tage, dachte ich mir, das kommt bestimmt nicht wieder vor. Aber ich lag falsch!

Beim zweiten Mal passte es sogar noch besser

Etwa zwei Wochen später kreuzte wieder eine Evoli-Gang in “meiner” Arena auf – und diesmal sogar komplett. Rihornior hatte einem Folipurba Platz gemacht, sodass nun, abgesehen von Glaziola und Nachtara, die ganze Truppe da war.

Klar hätte ich jetzt angreifen können. Die Arena wäre bestimmt gefallen.

Doch nun kam zum Coolness- auch noch der Niedlichkeitsfaktor eines kompletten Evoli-Teams. Ich hatte also wieder Skrupel. Da konnte ich jetzt doch nicht einfach mit Top-Angreifern wie Mewtu, Metagross und Schlag-mich-tot reinkloppen. Insofern zog ich also erneut unverrichteter Dinge von dannen.

Bitte hört auf damit! (Oder besser nicht)

Warum coole Arenen ein Problem sind: Ich finde die Idee, thematisch passende Arenen zu basteln richtig, richtig gut. In den Pokémon-Spielen gab es schließlich auch immer eine Thematik. Wenn die Arena am Blumenladen plötzlich eine Pflanzen-Arena wäre, oder am See nur noch Wasser-Pokémon eingesetzt würden, weil Trainer sich absprechen – das wäre schon ziemlich cool.

Aber Leute – ich brauch doch Münzen! Und wenn hier bald regelmäßig nur noch coole, niedliche oder zueinander passende Arenen auftauchen, wo soll ich dann noch angreifen?

Ich seh den nächsten Trend schon kommen!

Am Ende geistern hier plötzlich Evoli-Entwicklungen in der einen, kleine Baby-Pokémon in der zweiten und niedliche Shiny-Bären-Monster oder sowas in der dritten Arena rum. Und spätestens dann kriegen wir Probleme.

Also bitte, hört mal auf so kreativ zu sein und Pokémon GO cooler zu machen. Werft lieber wieder Chaneira, Relaxo und Co. rein. Da steht man zwar ein bisschen rum, bis die Arena weg ist – aber immerhin traut man sich überhaupt anzugreifen!

Wenn ihr noch Tipps für Arena-Monster braucht, die überhaupt nicht zueinander passen und auch nicht niedlich sind, werdet ihr hier fündig: Hier ist die Liste der besten Arena-Verteidiger in Pokémon GO.