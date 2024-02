Neuer Koop-Shooter auf Steam hat über 50.000 Spieler, kann mit dem Ansturm nicht mithalten: „Sind im Krisen-Modus“

Was können Spieler tun? Im Moment bleibt wohl nur abzuwarten, ob der Patch die Probleme beheben kann. Wer das Spiel auf Steam gekauft und noch keine 2 Stunden gezockt hat, kann auch eine Rückerstattung in Erwägung ziehen, um Helldivers 2 gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Chance zu geben.

Auf Steam legte Helldivers 2 einen eindrucksvollen Start hin: Nicht nur konnte der Shooter bereits bis zu 64.000 gleichzeitige Spieler anlocken, er zog auch am Mega-Hit Palworld vorbei und belegt derzeit Platz 2 der Topseller auf Steam in Deutschland (via SteamDB , Stand: 17:45).

Was ist das für ein Spiel? Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter im SciFi-Setting, bei dem Spieler mit bis zu 3 Freunden losziehen können, um fiesen Aliens Demokratie einzuimpfen. Der Titel gehörte zu unseren 10 aussichtsreichsten Shootern für 2024 und erschien am 8. Februar 2024 für PC und PS5 .

