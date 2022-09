Hearthstone ruiniert die stärksten Kombos – Ihr braucht nun neue Decks

Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung 2023. Im Video erzählen wir euch, was das für ein Spiel ist.

Auch der neutrale Lehrer Schullehrer wird verstärkt. Seine Lebenspunkte steigen von 3 auf 4 an, sodass er einigen Zaubern und so manch einem Diener länger widerstehen kann. Damit wurde ein Teil der Nerfs zurückgenommen.

Auch der „Erstickender Seestern“ wird abgeschwächt. Er wird zu häufig benutzt und ist ein massiver Konter für viele auch ungewöhnliche Decks. Daher werden die Manakosten von 3 Mana auf 4 Mana angehoben. Damit ist die Karte zwar noch immer mächtig, aber nicht mehr so günstig, dass man sie einfach ohne Bedenken in jedes Deck steckt.

Die Heldenfähigkeit der Magier-Karte „Magister Dämmergriff“, „Arkane Wucht“, wird abgeschwächt. Bei einem ehrenhaften Sieg wird der Schaden künftiger Angriffe nur noch um 1 erhöht und nicht mehr um 2. Dadurch sollte die Heldenfähigkeit nicht mehr so rasch an Stärke gewinnen und deutlich weniger bedrohlich sein.

Die Druiden-Heldenkarte „Guff des Wildherzens“ wurde sowohl im Kampfschrei als auch in ihrer Heldenfähigkeit angepasst. Beide Effekte gewähren nun keine gefüllten Manakristalle mehr, sondern nur noch leere Manakristalle, die dann erst im nächsten Zug verfügbar sind. So sinkt die Mana-Effizienz von Guff ein wenig.

Was genau hat sich geändert? Die Änderungen an den Karten haben wir hier im Detail für euch:

Was war das Problem? Obwohl die neuste Erweiterung „Mord auf Schloss Nathria“ bereits seit einigen Wochen live ist, lief es mit der Balance noch nicht ganz so rund. Mehrere Patches waren bereits notwendig, um die dominantesten Decks ein wenig einzuschränken, die doch recht klar die aktuelle Meta dominiert haben. Doch danach zeichneten sich neue Spitzenreiter ab, die zu stark waren – und denen geht es nun an den Kragen.

Die Balance von Hearthstone ist ein recht wackeliges Gerüst und der Nerf an einer Karte kann dazu führen, dass eine andere viel stärker erscheint und den Platz einnimmt. Daher sind immer wieder Balance-Anpassungen nötig – auch, weil die Community beständig neue Kombinationen an Karten findet, die sich dann als zu stark herausstellen.

Die mächtigsten Decks in Hearthstone wurden drastisch generft. Vor allem Druiden ging es an den Kragen, aber auch Magier haben „hart kassiert“.

