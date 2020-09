Die Twitch-Streamerin Rumay „Hafu“ Wang (29) war schon vor mehr als 10 Jahren eine Profi-Spielerin in World of Warcraft: 2007 war das Umfeld für Frauen viel schlimmer als heute, sagt sie. Da habe sich einiges getan und dafür sei sie dankbar.

Wer ist Hafu? Hafu ist eine US-Amerikanerin chinesischer Abstammung. Die ist als Spielerin und Streamerin von WoW und Hearthstone bekannt und groß geworden. Sie hat auch im Strategie-Spiel Teamfight Tactics eine gute Rolle gespielt.

Sie ist Vorreiterin für Frauen im Gaming, im Streaming und im E-Sport.

Dabei kämpfte Hafu immer damit, dass sie als „Mädchen“ irgendwie nicht für voll genommen und von den männlichen Streamern auf Twitch belächelt wurde. Sie kämpft seit Jahren um Anerkennung: Sexismus im Gaming ist ein großes Thema für sie.

2019 hat sie mal erzählt, wie sehr sie es wurmt, dassmännliche Streamer, auch wenn sie klar schlechter sind als sie, für ihr geniales Spiel und ihre Skills gelobt werden, während es bei ihr hieß, sie sei ja nur erfolgreich, weil sie ein Mädchen ist. Die sei da wohl gecarried worden. Sie bekam nie Anerkennung für ihre Leistungen.

Als durch die offiziellen Statistik von Riot Games klar wurde, dass Hafu die Top-Spielerin in einer Test-Phase bei Teamfight Tactics war, rührte sie das zu Tränen, weil da jetzt klar stand, was sie weiß und was viele bezweifeln: Sie ist echt eine gute Gamerin.

Damals sagte sie, es sei „ziemlich hart für Mädchen, Respekt zu bekommen – im Gaming und überhaupt.“

WoW-Team hieß „Gonna rape Hafu at Regionals“

Das sagt sie jetzt: In einem Stream spricht Hafu darüber, wie Gaming um das Jahr 2007 herum für eine Frau war. Da war sie 17 Jahre alt und Profi-Spielerin von WoW. Sie sagt, auf dem offiziellen Blizzard Turnier-Realm gab es ein Team, das sich qualifizierte, mit einem unfassbaren Namen.

Das Team hieß „Gonne Rape Hafu at Regionals“ – also „Wir werden Hafu bei den Regionals vergewaltigen.“

Das drastische Wort „Vergewaltigen“ ist hier wie ein „normales Wort“ verwendet, im Sinne von „fertigmachen“.

Hafu sagt:

„Und damit kamen die durch! Die qualifizierten sich. Das war die ewige Einstellung im Gaming zu der Zeit: Die ganze Community hatte diese Einstellung und es hat sich so viel verändert in den letzten 10 Jahren.“ Hafu

Was Hafu so störte, war also nicht, dass sich ein Team so nannte, sondern dass es für alle offenbar okay war.

Hafu sagt jetzt, die Einstellung im Gaming gegenüber Frauen habe sich deutlich geändert und sie hofft, dass es in Zukunft so weitergeht.

Es gibt einen Wandel in den Spielen und drumherum

Das steckt dahinter: Tatsächlich fand bei vielen Gaming-Firmen in den letzten 10 Jahren ein Umdenken statt. Offenbar wurden Frauen im Gaming vorher häufig als „schmückendes Beiwerk“ behandelt oder hatten sonst eine Sonder-Rolle inne, die sie daran hindert, als vollwertig angesehen zu werden. Die Zielgruppe war klar junge Männer.

Diese Änderung in der Wahrnehmung von Frauen und die Kritik an der früheren Sichtweise spiegelt sich in vielen Fällen auch in der öffentlichen Wahrnehmung wieder:

Firmen, bei denen eine „sexistische Macho-Kultur“ geherrscht haben soll, bekamen heftige Shitstorms ab. Allen voran Riot Games (LoL) und zuletzt Ubisoft

auf Twitch werden sexistische Äußerungen verfolgt und bestraft – gerade in den letzten Monaten gab es da eine regelrechte Bewegung ähnlich wie bei #MeToo im Filmbereich

auch in den Games selbst hat sich die Darstellung von Frauen deutlich verändert. Studios werden jetzt öffentlich dafür kritisiert, Frauen „zu sexualisiert“ darzustellen

Jemand wie Hafu, die schon ewig im Geschäft ist und mit dem Frauenbild konfrontiert wird, merkt diese Änderung deutlich. Und es scheint sie zu freuen.

Bei Blizzard haben sich die Frauen in Spielen verändert.

Bei Blizzard sieht man den Wandel von Frauen am stärksten an Overwatch (2016). Im Vergleich zu früheren Blizzard-Titeln sind die Frauen hier vielfältiger und weniger stark sexualisiert.

Chris Metzen sagt, er wurde mal bei einem WoW-Cinematic von seiner Tochter gefragt: „Daddy, warum haben die da alle Badeanzüge an?“ Darauf hatte er keine Antwort.

Das war wohl ein Knackmoment für Blizzard und die Entwickler dort. Bei Overwatch nahm man sich dann vor, Frauen anders darzustellen als in den Jahren zuvor:

