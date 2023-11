Hacker bezeichnen sich als „schwule Furrys“, hacken eines der größten Atomlabore der Welt, fordern Katzenmädchen

Einige halten die ganze Aktion auch nur für einen schlechten Scherz und glauben, dass hinter der ganzen Sache nur ein paar gelangweilte Kinder stecken. So wie hinter einem der letzten großen Datendiebstähle bei Microsoft, Nvidia und Co, für die ebenfalls ein 16-Jähriger verantwortlich sein soll

Wie geht es jetzt weiter? Ob da in naher oder ferner Zukunft noch richtige Forderungen kommen, so wie man das von Hackern gewohnt ist, ist nicht bekannt. Denn oftmals verlangen Hacker für wertvolle Daten eher große Summen an Bitcoin oder verlangen viel Geld, um Gesundheitsdaten von Patienten wieder freizugeben .

Außerdem fügte man hinzu, das INL “wurde nicht wegen seiner Beteiligung an der Bekämpfung des Klimawandels ins Visier genommen”, sondern man nannte stattdessen die Beteiligung an Kernkraftwerken, Fahrzeugtests, Bioenergie, Robotik und der Verarbeitung von Atommüll als Problem.

Was soll das Ganze? Wer jetzt irritiert schaut und sich wundert, was dieses seltsame Angebot soll, der ist damit nicht allein. Laut PCGamer steckt dahinter ein uraltes Meme über pelzige Tiere, die eine Rasse von sexy Mensch-Mutanten-Katzen erschaffen wollen. Viele halten es für ziemlich unwahrscheinlich, dass sich hinter der Nachricht wirklich “schwule Furry Hacker” verstecken.

Was wurde gestohlen? Die Hacker sollen eine Auswahl der erbeuteten Daten online gestellt haben und drohen jetzt damit, große Mengen an Mitarbeiterdaten zu veröffentlichen, wenn das Labor nicht auf einen seltsamen Deal eingeht:

