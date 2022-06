So kommt aber die Behörde aber auch nicht an die Gesundheitsdaten, die sie für die Patienten brauchen. Entsprechend kommt man mit der Versorgung der Kranken deutlich langsamer voran als sonst, denn die Mitarbeiter arbeiten jetzt wieder auf dem Papierweg. Ebenfalls ärgerlich: Das Land kann jetzt auch die COVID-19-Infektionszahlen nicht mehr aktualisieren und auf den neusten Stand bringen.

Was ist besonders fies an dem Angriff? Die Hacker rund um Hive sind dabei besonders perfide. Denn sie verschlüsseln nicht nur die Daten von ihren Opfern, sondern drohen auch damit, die sensiblen Daten online zu stellen, wo sie jeder sehen kann. Gesundheitsdaten sind wiederum besonders kritisch. Aus diesem Grund haben die Behörden ihre Server heruntergefahren, damit nichts Schlimmeres passiert.

Hacker und Betrüger erpressen regelmäßig unschuldige Menschen, um sich an diesen zu bereichern. Jetzt hat eine Gruppe Hacker sich gleich ein Gesundheitssystem vorgeknöpft. Diese Typen scheinen so gierig zu sein, dass sie nicht mal davor haltmachen, das Leben von Menschen zu riskieren.

