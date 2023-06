GTA 5 Online: Update „Mercenaries“ kommt heute – Alles zu Start, Uhrzeit, Download

Wann kommt das GTA 5 Update heute in den Online-Modus? San Andreas Mercenaries ist das große Sommer-Update, das am 13. Juni veröffentlicht wird. Was wir zur Startzeit und den Inhalten wissen.

Was ist das für ein Update? Bei San Andreas Mercenaries handelt es sich um das große Sommer-Update für GTA Online. Zweimal im Jahr bekommt das Spiel größere Inhaltserweiterungen.

Wir fassen euch hier alle Informationen zusammen, die wir zum Update kennen.

Uhrzeit und Download zum Start von San Andreas Mercenaries

Um wie viel Uhr kommt das Update heute? Eine genaue Release-Uhrzeit gibt es von Rockstar-Games bisher nicht. Wenn wir uns an den Releases der letzten Updates orientieren, dann liegt nahe, dass die Release-Uhrzeit mittags sein könnte.

Aufgrund dieser Erfahrungen rechnen wir mit einer Release-Zeit des Updates „San Andreas Mercenaries“ zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr.

Sobald die Downloads starten, werden wir diesen Artikel für euch mit den Downloadgrößen aktualisieren.

Inhalte von San Andreas Mercenaries

Die neuen Inhalte des Updates in der Übersicht: Das DLC bringt neue Story-Inhalte und Möglichkeiten, Geld zu beschaffen. In der Geschichte geht es darum, dass ihr die Security von Merryweather aufmischen sollt. Ihr bildet Teams mit Elitepiloten und kämpft an Land, zu Wasser und in der Luft.

Als neue Möglichkeit, um viel Geld zu verdienen, bietet sich der Transport von Schmugglerware auf dem Landweg. Die Story-Inhalte von San Andreas Mercenaries haben wir euch hier zusammengefasst.

Dazu erwarten euch neue Missionen, Fahrzeuge, Events und mehr.

Ein weiterer wichtiger Teil des Updates sind die Quality-of-Life-Verbesserungen. Da hat Rockstar Games auf die Community gehört und bringt euch viele Änderungen und Anpassungen, die das Spielen aufwerten sollen.

Verbesserungen der Spiel-Erfahrung

Direkt mit dem Release am 13. Juni erwarten euch folgende Neuerungen:

Fahrzeuge:

Mit einem einzigen Anruf könnt ihr all eure zerstörten Fahrzeuge gleichzeitig bei Mors Mutual Insurance reparieren lassen

Während Kontaktmissionen müsst ihr für Reparaturen bei Mors Mutual Insurance nichts bezahlen

Garagen könnt ihr beschriften, damit ihr euch beim Telefonat mit dem Mechaniker besser zurechtfindet

Beim Anfordern von Fahrzeugen aus der Garage am Eclipse Boulevard könnt ihr das Stockwerk auswählen

Mit Steuerkreuz rechts aktiviert ihr den Tarnmodus des neuen Flugzeugs Mammoth Raiju. Senkrechtstart und Senkrechtlandung liegen auf L3/LS. Wenn ihr bei Senkrechtstartern L3/LS gedrückt haltet, schaltet ihr den Senkrechtstart-Modus an- bzw. aus

Eure Mobile Kommandozentrale, Avenger oder Terrorbyte könnt ihr nun “näher” zu euch liefern lassen, wenn sie aktiv sind

Im Jobs-Menü gibt es weitere Renn-Filter

Wenn ihr den Willard Eudora oder Classique Broadway im Taxi-Design lackiert, könnt ihr die Fahrzeuge für eure Taxiarbeit nutzen

Von den Webseiten im Spiel werden einige Fahrzeuge entfernt, die weniger häufig genutzt werden. Ihr könnt sie über Events, Ausstellungsräume, das Glücksrad und auf anderen Wegen weiterhin freispielen

Gameplay:

Eine neue „Als Boss registrieren“-Option wird im Interaktionsmenü aktiviert, die SecuroServ und Motorradclubs zusammenfasst

Eine „Alle kaufen“-Option taucht beim Kauf von Panzerung bei Ammu-Nation auf. Die Rangbeschränkungen für Panzerungen werden außerdem entfernt

Panzerung wird nach dem schnellen Neustart einer Mission aufgefüllt und auf den gleichen Stand gebracht wie beim ersten Beitritt zur Lobby

Beim Ausrüsten der Panzerung über das Waffenrad wird der Panzerungstyp entsprechend eures erlittenen Schadens ausgewählt

Während eines Fallschirmsprungs oder im freien Fall erhaltet ihr keine Anrufe von Tom Connors oder English Dave mehr

Attentatsmissionen von Martin Madrazo können nun auch von euch allein ausgeführt werden

Alternativer Sprintmodus (Zum Sprinten gedrückt halten) kann im Einstellungsmenü ausgewählt werden

Ihr könnt über das Interaktionsmenü einen Namen für euer LSD-Produkt auswählen, um einen Verkaufsbonus von 5 % zu erhalten.

Rangbeschränkungen für tägliche Herausforderungen werden entfernt, um mehr Spielern die Teilnahme zu ermöglichen.

Balance: Spielerisch wird es bei der Stärke und Ergiebigkeit ein paar Anpassungen geben:

Auszahlungen für viele Sammelobjekte und Events wie Geldverstecke und Schatztruhen werden erhöht. Außerdem werden Auszahlungen für Geralds Endspurt und A Superyacht Life um 25 % nach oben korrigiert

Schadensanpassung der Waffen der P-996 Lazer und der Mammoth Hydra. Das gilt nur für den Freien Modus

Die Orbitalkanone kann nicht mehr sofort zurückgesetzt oder erstattet werden, damit Spieler nicht wiederholt beschossen werden können.

Dazu gibt es einige Änderungen für den Creator-Modus, in dem man beispielsweise Hintergrundmusik ein- und ausschalten kann. Dazu wird die Begrenzung von Zusatzelementen in Creator-Spielen auf 300 erhöht.

Erst kürzlich hat Rockstar Games an den Preisen von einigen Fahrzeugen in GTA Online gedreht