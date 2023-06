GTA Online: Alle 7 neuen Fahrzeuge aus dem Mercenaries-Update und ihre Preise

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die neuen Fahrzeuge und was ihr dafür bezahlen müsst, wenn ihr sie besitzen wollt.

Was sind das für Fahrzeuge? Heute, am 13. Juni, erschien das große Sommer-Update für GTA Online mit dem Namen San Andreas Mercenaries . Typischerweise bringen solche Updates auch neue Fahrzeuge ins Spiel. Ein paar davon gibt es zum Release, andere werden dann oft in den folgenden Wochen nach und nach eingebaut.

