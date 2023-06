GTA Online hat fast 200 Autos von Händlern entfernt, um „das Spiel zu optimieren“ – Spieler sind sauer

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Diese Ideen kommen gut an. In den Kommentaren liest man häufig darüber, dass ein paar weitere Sortierfunktionen bei den Händlern genug Verbesserung wäre, um ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten. Dass man stattdessen all diese Fahrzeuge von den Webseiten der Händler entfernte, wollen Spieler nicht dulden.

So schreibt Nutzer Bill_From_RDR2 (via Reddit ): „Dieses Update muss das schlechteste sein. Es fügte ein paar Kontakt-Missionen hinzu und machte keine spürbaren positiven Änderungen. Aber entfernt gleichzeitig ein paar der beliebtesten Fahrzeuge im Spiel [von den Händler-Shops]. Wir sollten Rockstar zwingen, das rückgängig zu machen“.

Das schreibt die Community: Bei den Spielern kommen die Änderungen denkbar schlecht an. In den Kommentaren tauschen sich Spieler darüber aus, dass die Entwickler das Update allein durch diese Änderungen zu einem der schlechtesten Updates des Spiels machten.

Das ist bekannt: In den GTA-Foren trugen Spieler seit Release von San Andreas Mercenaries zusammen, welche Autos bei den verschiedenen Händlern verschwunden sind. Wir tragen euch die Liste hier mit dem Stand vom 14. Juni um 09:50 Uhr zusammen (via GTAForums.com ). Aktuell sind 189 Fahrzeuge aufgefallen, die nicht mehr bei den Händlern zum Kauf angeboten werden.

Warum wurden Autos entfernt? Als wichtiger Teil des San Andreas Mercenaries-Updates brachten die Entwickler von Rockstar Games einige Spielverbesserungen zu GTA Online. So könnt ihr zerstörte Autos nun alle gleichzeitig bei Mors Mutual Insurance anfordern, was Spieler freut.

