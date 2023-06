GTA Online stellt sein Sommer-Update vor, Fans jubeln „Rockstar hat endlich zugehört“

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

In der Community von GTA Online kommen die kleineren Änderungen richtig gut an. Auf Reddit freuen sich Spieler richtig darauf:

Was steckt drin? Die Story dreht sich darum, dass die Security von Merryweather versucht, sich auszubreiten und dabei die Konkurrenz, also euch, zu verdrängen. Das lasst ihr natürlich nicht zu. Mit der Hilfe von Teams aus Elitepiloten und ehemaligen Militärs nehmt ihr den Kampf gegen Merryweather auf.

Wann ist Release? Am 13. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Was wurde vorgestellt? Zweimal im Jahr erhält GTA Online größere Updates: Im Sommer und im Winter. Jetzt wurde für die Spieler enthüllt, was das Sommer-Update 2023 an Inhalten und Änderungen bringt.

