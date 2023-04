GTA Online verdoppelt Preis für Griefer-Bike und ändert Kosten von 15 weiteren Fahrzeugen

In GTA Online werden die Kosten einiger Fahrzeuge angepasst. Leistungsstarke werden teurer, einzigartige werden günstiger. Eine deftige Änderung steht für ein Griefer-Fahrzeug bevor.

Was sind das für Anpassungen? Im neusten Blogpost von Rockstar Games geht man auf die aktuellen und künftigen Änderungen im Spiel ein. So soll ab nächster Woche eine neue Webseite verfügbar sein, bei der ihr euch eigene Nummernschilder erstellen könnt. Außerdem werden die Preise von Fahrzeugen bald angepasst.

Wie sich die Preise in wenigen Tagen verändern, zeigten die Entwickler bereits im Blogpost.

Preis-Anpassungen für Fahrzeuge in GTA Online im April 2023

Wann kommen die Anpassungen? Die Änderungen werden zum 27. April 2023 in Kraft treten.

Was passiert da? Im ersten Schritt will man die Kosten von aktuellen Fahrzeugen so anpassen, dass sie „ihren Wert für die Spieler besser widerspiegeln“, heißt es im Blogpost. Für bestimmte Fahrzeuge mit einzigartigen Features oder besonderen Fähigkeiten wie der Ruiner 2000 oder der Stromberg werden die Kosten gesenkt.

Fahrzeuge mit „übermächtiger Leistung, Nützlichkeit oder extrem starker Bewaffnung“ sollen in der Anschaffung teurer werden. Dazu zählt auch die als „Griefer-Bike“ verschriene Oppressor Mk II.

Gepanzerter Brute Boxville: 2.926.000 GTA$ / 1.300.000 GTA$

/ 1.300.000 GTA$ Buckingham Akula: 3.704.050 GTA$ / 4.500.000 GTA$

/ 4.500.000 GTA$ Declasse Granger 3600LX: 1.380.000 GTA$ / 2.000.000 GTA$

/ 2.000.000 GTA$ Declasse Scramjet: 3.480.000 GTA$ / 4.000.000 GTA$

/ 4.000.000 GTA$ Dewbauchee Champion: 2.995.000 GTA$ / 3.750.000 GTA$

/ 3.750.000 GTA$ HVY Chernobog: 3.311.700 GTA$ / 1.500.000 GTA$

/ 1.500.000 GTA$ Imponte Deluxo: 4.721.500 GTA$ / 5.750.000 GTA$

/ 5.750.000 GTA$ Imponte Ruiner 2000: 5.745.600 GTA$ / 3.750.000 GTA$

/ 3.750.000 GTA$ Mammoth Thruster: 3.657.500 GTA$ / 2.500.000 GTA$

/ 2.500.000 GTA$ Mammoth Tula: 5.173.700 GTA$ / 4.100.000 GTA$

/ 4.100.000 GTA$ Ocelot Stromberg: 3.185.350 GTA$ / 2.500.000 GTA$

/ 2.500.000 GTA$ Pegassi Oppressor: 3.524.500 GTA$ / 2.750.000 GTA$

/ 2.750.000 GTA$ Pegassi Oppressor Mk II: 3.890.250 GTA$ / 8.000.000 GTA$

/ 8.000.000 GTA$ Pegassi Toreador: 3.660.000 GTA$ / 4.250.000 GTA$

/ 4.250.000 GTA$ Pegassi Ignus (bewaffnet): 3.245.000 GTA$ / 4.500.000 GTA$

/ 4.500.000 GTA$ RM-10 Bombushka: 5.918.500 GTA$ / 4.750.000 GTA$

Wie geht das weiter? Auch in Zukunft möchte Rockstar-Games Änderungen an den Fahrzeugpreisen vornehmen. Das sollen also nicht die letzten Buffs und Nerfs gewesen sein. Auch Luftfahrzeuge sollen in naher Zukunft einige Balance-Änderungen erhalten, damit unbeteiligte Spieler im Freien Modus besser geschützt werden.

Wie reagieren die Spieler? In der Community kommen die Änderungen gemischt an. So schreibt Nutzer shababs-botten auf Reddit: „Was ich nicht verstehen kann, ist, warum ein paar Leute denken, dass diese Änderungen die Griefer aufhalten. Sie haben bereits [die Oppressor Mk. II].“

Auf der anderen Seite schreibt Nutzer darthtidiot, dass diese Änderungen es für die neuen Spieler noch schwerer machen, die „guten“ Sachen zu kaufen. Denn abgesehen davon, dass das Motorrad gern von Griefern genutzt wird (auch, wenn es kürzlich erst genervt wurde), nutzen die Leute die Oppressor Mk II. gerne, um schnell über die Map zu reisen.

Wie steht ihr zu den angekündigten Änderungen bei den Preisen in GTA Online? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wenn ihr jetzt noch schnell die „alten“ Preise ausnutzen wollt, nutzt unseren Guide mit 13 Wegen, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen.