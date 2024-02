Der Stuhl von Gronkh ist offenbar zu heiß für Twitch, der meckert: „Zu 90 % mehr Kleidung, als die gesamte Startseite“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welches Emote von StuhlTV ist problematisch? Die Probleme begannen, als Gronkh versuchte, neue Emotes von StuhlTV hochzuladen. Diese wurden jedoch von Twitch gesperrt. Gronkh äußerte in der Nacht vom 15. Februar auf den 16. Februar 2024 sein Unverständnis darüber auf X/Twitter. Er betonte, dass der Stuhl, der auf dem Emote abgebildet war, komplett mit Leder überzogen sei und somit mehr „Kleidung“ trage als so mancher Streamer auf der Twitch-Startseite.

