Der als sehr kritisch bekannte Schöpfer von God of War erklärt, was er von Starfield hält

David Jaffe gilt als der Schöpfer von God of War. Jetzt äußerte sich der 52-Jährige zu Starfield und lobte das Rollenspiel trotz Kritik.

Bethesdas neustes Rollenspiel Starfield feiert heute seinen Release, doch Käufer der Premium Edition konnten bereits 5 Tage früher zum Early-Access-Launch Starfield spielen und sich eine Meinung zu dem SciFi-Epos bilden.

Auch „God of War“-Schöpfer David Jaffe hat schon einige Stunden in Starfield sammeln können und ist sichtlich begeistert vom Spiel.

Um wen geht es?

David Jaffe ist ein 52-jähriger Game-Designer aus den USA, der als Schöpfer von God of War gilt und die Spielreihe 2005 auf der PlayStation 2 ins Leben rief.

Neben God of War erschuf Jaffe auch die Rennspielreihe Twisted Metal, die im Sommer 2023 einen TV-Serie erhielt.

Aktuell ist Jaffe nicht in der Spieleentwicklung tätig. Ebenso hat er nicht an den von Fans geliebten neuen GoW-Teilen für PS4 und PS5 gearbeitet.

In der jüngeren Vergangenheit fiel Jaffe regelmäßig mit Aussagen zu erfolgreichen Spielen wie dem jüngsten „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK)“ auf und erntete dafür harsche Kritik. So bemängelte Jaffe zunächst die Grafik von Zelda: TotK, ehe er in einem Post auf Twitter schrieb, er habe das Spiel von einer KI reparieren lassen.

Was sagt Jaffe zu Starfield? Auf Twitter teilte Jaffe in den vergangenen Tagen einige Gedanken zu Starfield. Der 52-Jährige kritisierte zwar die Grafik und die Ladezeiten auf Xbox Series X (via Twitter), betonte jedoch in weiteren Posts, dass er das Rollenspiel nach knapp 20 Stunden Spielzeit liebe (via Twitter).

In einem weiteren Post auf Twitter fügte Jaffe an, dass jeder, der Spiele liebt, Starfield testen sollte. Es sei „locker“ eines seiner „Top-3-Spieler aller Zeiten“.

Ein tolles Spiel ist ein tolles Spiel. Ich sage das, weil, wenn du auch Spiele liebst und keine XBOX hast, du es dir schuldig bist, dir einen Monat lang den Gamepass zu holen und Starfield zu testen (selbst wenn du nur die Cloud nutzt). Es ist einfach eines meiner Top 3 Spiele aller Zeiten. David Jaffe via Twitter

Wie sind die Aussagen von Jaffe zu werten? Die Aussagen von Jaffe sind sehr positiv, wenn man seine Kritik an Zelda bedenkt, das allgemein hohochgelobtch gelobt wurde.

Viele Spieler loben Bethesdas jüngstes Rollenspiel, kritisieren jedoch gewisse Aspekte des Titels wie die Abhängigkeit von Schnellreisen, die Ladezeiten und das träge Intro.

Starfield erscheint in vielen Bewertungen als ein Spiel, das Spaß machen kann, aber eben nicht perfekt ist und möglicherweise unter den hohen Erwartungen leidet.

