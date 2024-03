Sieht so aus, als wäre die verdammte Gen Z daran schuld, dass ihr keine PlayStation 7 bekommt

Sony und Microsoft bereiten im Hintergrund schon die nächsten Konsolen vor. Doch der ehemalige Xbox-Chef Peter Moore behauptet, dass viele Leute gar keine Konsole mehr kaufen werden. Denn die Bedürfnisse hätten sich gewandelt und eine stationäre Konsole hat da keine Priorität mehr. Der Markt habe sich einfach verändert.

Derzeit steht in fast jedem Wohnzimmer eine Spielekonsole. Mit Microsoft, Sony und Nintendo gibt es auch gleich drei Hersteller, die um die Gunst der Spieler buhlen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. So erklärte der ehemalige Xbox-Chef Peter Moore in einem Gespräch mit IGN, dass sich die Interessen der Nutzer deutlich verändert hätten.

Und das könnte auch Probleme für die Konsolen-Hersteller bedeuten. Denn Konsolen scheinen nicht mehr so relevant zu sein, wie noch vor 10 oder 15 Jahren.

Gen Z steht auf YouTube und TikTok und nicht mehr auf Konsolengaming

Was ist das Problem? Moore erklärt, dass sich die Gewohnheiten in den letzten Jahren stark verändert haben. Die Generation Z (Personen, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind) stehe eher auf „Snack-Size-Kram“ wie TikTok-Videos, so seine Theorie, oder sie nutze vor allem die Möglichkeiten der Streaming-Dienste.

Die Unterhaltung habe sich vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer verlagert, so Moore, und Spieler würden eher das Smartphone oder den PC nutzen. Denn auf dem Handy gebe es mittlerweile genug gute Spiele, dass man nicht mehr unbedingt eine Konsole brauche. Und zwar weder eine Xbox noch eine PlayStation:

Und was machen wir? Nun, wir sind nicht mehr im Wohnzimmer. Wir sind zurück im Schlafzimmer mit unseren YouTube-Influencern, unseren TikTok-Machern, und es geht um Inhalte auf Abruf … Die Generation Z kommt und sagt sich: ‘Warum muss ich vier oder 500 Dollar für ein maßgeschneidertes Stück Gaming-Hardware ausgeben, wenn ich mein Smartphone oder meinen PC oder meinen Mac habe und dort mit einem ziemlich anständigen Controller spielen kann?’ Wenn die nächsten Konsolen auf den Markt kommen, sagen die Spieler vielleicht: ‘Das brauche ich nicht, die Zeiten sind hart.’ Peter Moore, ehemaliger Xbox-Chef (via pcgamer.com)

Auch Streaming dürfte in Zukunft eine viel größere Rolle spielen. Irgendwann werden die Leute nur noch ihren Fernseher anschalten, dort eines ihrer Lieblingsspiele starten und dann direkt mit loslegen – ohne auch nur ihrer Konsole einen Blick zu würdigen:

Ich denke, das ist es, womit wir konfrontiert sind. Vor allem Microsoft mit Azure denkt: Sind wir jetzt endlich bereit für Cloud-Gaming? Sind wir endlich bereit, einfach unseren 8K-Fernseher einzuschalten und unser Spielemenü mit 10.000 verfügbaren Spielen aufzurufen? Wer spielt was in diesem Moment? Klicken, loslegen, spielen.

Der PlayStation Portal als reines Streaming-Gerät fiel bei Kritikern zwar durch, erfreut sich aber dennoch einiger Beliebtheit unter treuen Fans.

PS5 Pro und neue Xbox sollen bereits in Planung sein

Wie geht es mit den Konsolen weiter? Angeblich sollen sowohl Microsoft als auch Sony an einer neuen Konsole dran sein. Wann die nächste PlayStation oder die nächste Xbox kommen, ist jedoch nicht bekannt. Einige spekulieren, dass die PS5 Pro im September 2024 kommen könne. Sony schweigt bisher eisern darüber.

Bei Nintendo sieht es ähnlich wie bei Microsoft und Sony aus: Auch hier soll eine Konsole erscheinen, doch auch hier ist nichts über ein Datum bekannt. Der Release der nächsten Switch soll sich laut Insidern sogar ein ganzes Stück nach hinten verschoben haben.

