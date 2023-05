Gamer will mit Nvidia-Grafikkarte für 1.400 Euro GTA zocken, schimpft über schwache Performance – Schuld ist ein berüchtigter Fehler

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem gemütlichen Strategiespiel benötigt ihr keine hohe Framerate, doch im kompetitiven Gaming und insbesondere in Shootern sind hohe Frameraten wichtig, denn mit hohen Zahlen könnt ihr eure Gegner besser treffen. In folgendem YouTube-Video könnt ihr die Unterschiede erkennen:

Warum stellen Leute überhaupt eine so hohe Framerate ein? Framerate steht im Deutschen für „Bilder pro Sekunde“. Je mehr Bilder pro Sekunde ihr seht, desto flüssiger wirkt das Spiel. Vor allem im zweistelligen Framebereich kann man die Unterschiede deutlich sehen. Spielt am besten ein Spiel auf 30 FPS und danach auf 60 FPS und ihr dürftet die Veränderung sofort merken.

Was ist das für ein Fehler? Wer mit leistungsstarker Hardware GTA V zocken möchte, der erreicht normalerweise hohe Frameraten. Das Problem ist, dass die betagte Engine von Rockstar nicht mit so hohen Framerates klarkommt. Steigt diese im Spiel über 165 FPS, dann gibt es heftige Ruckler und sogar Abstürze.

Ein Gamer hat sich eine RTX 4090 gekauft, doch GTA V läuft alles andere als flüssig. Der Fehler liegt jedoch am Spiel und nicht in der teuren Hardware.

