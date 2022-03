Jetzt wird gespart! Bei MediaMarkt kriegt ihr richtig gute 4K-TVs mit 50% Rabatt und ohne Lieferkosten. Schlagt jetzt zu, bevor die Aktion am 20. März vorbei ist.

Na, auch auf der Suche nach einem neuen TV? Dann seid ihr bei MediaMarkt an der richtigen Adresse. Aktuell bekommt ihr da nicht nur 50% Rabatt auf Top-4K-TVs von LG, auch die Liefergebühr entfällt. Holt euch jetzt euer neues Gerät und profitiert von den starken Rabatten.

Günstig und mit HDMI 2.1: LG NanoCell 869

Wenn ihr zu den Glücklichen zählt, die eine PS5 ihr Eigen nennen dürfen, muss ein Fernseher mit HDMI 2.1 ins Haus. Denn nur mit dieser Anschluss-Technologie kann man auch das letzte Fünkchen Power aus der PS5 herauskitzeln.

Das solche Mattscheiben nicht unbedingt teuer sein müssen zeigt dieser LG NanoCell TV: für gerade mal 599 Euro bekommt ihr einen 50 Zoll großen 4K-TV mit HDMI 2.1. Da steht dem Vergnügen mit Demon’s Souls, Ratchet & Clank oder Ende des Jahres auch God Of War 5 nichts mehr im Wege.

77 Zoll Großer 4K-TV fürs Heimkino: LG OLED77A19LA

Ihr wollt euer Heimkino auf ein völlig neues Level bringen? Dann lohnt sich ein Blick auf den LG OLED77A19LA. Denn was dieser 77 Zoll riesige Fernseher an Bildqualität bietet ist beeindruckend! Dank Dolby Vision IQ & Dolby Atmos ist ein Soundsystem kaum notwendig und auch die Reaktionszeit von 1ms ist ideal fürs Gaming. Einzig auf einen HDMI 2.1 Anschluss müsst ihr verzichten, was für Xbox und Nintendo-Spieler aber kein großes Versäumnis ist.

Wenn es euch darum geht, von einer möglichst großen Ersparnis zu profitieren, ist dieses Angebot genau das Richtige für euch. Der LG OLED77A19LA ist aktuell nämlich um 51% reduziert. Das entspricht einer Ersparnis von über 2.300 Euro! Bei so einem Betrag fallen die ersparten 30 Euro Lieferkosten zwar nicht mehr besonders auf, sind aber eine nette „Dreingabe“.