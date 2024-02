5 Dinge solltet ihr immer beachten, wenn ihr das Mainboard in eurem Gaming-PC austauschen wollt

In den meisten Fällen meldet sich das Betriebssystem nach einem größeren Hardware-Wechsel und möchte neu aktiviert werden. Dafür habt ihr idealerweise euren Windows-Lizenzschlüssel vorliegen. Solltet ihr in Windows 10/11 euren Benutzeraccount an ein Microsoft-Konto gekoppelt haben, erfolgt die neue Aktivierung in der Regel automatisch digital über das jeweilige Konto.

Wie bereitet man das neue Mainboard vor? Das neue Mainboard liegt für die nächsten Schritte idealerweise bereits ausgepackt neben dem Rechner. Setzt den Prozessor in den CPU-Sockel, tragt neue Wärmeleitpaste auf und befestigt direkt im Anschluss den CPU-Kühler. Vergesst dabei nicht, die Lüfterkabel des Kühlers auf dem neuen Board anzuschließen. Vorhandene M.2 SSDs können nun in den entsprechenden Slots installiert werden.

Grafikkarten und andere Erweiterungskarten werden losgeschraubt, deren Stromverbindung zum Netzteil getrennt und aus den Steckplätzen gezogen. Achtet hierbei unbedingt auf mögliche Schnellverschlüsse an den Slots, um Schäden an eurer Hardware zu vermeiden.

Was sollte man zuerst machen? Bevor man den PC öffnet, sollte dieser heruntergefahren und der Netzstecker gezogen werden. Wenn alle anderen Kabel, die auf der Rückseite des Rechners angeschlossen sind, abgezogen wurden, kann das Gehäuse geöffnet werden. Für eine bessere Zugänglichkeit legt man das Gehäuse am besten auf die Seite.

Generell ist es immer sinnvoll, eine Sicherung seiner Daten und auch des Betriebssystems in der Hinterhand zu haben. Falls nach dem Austausch euer Systemlaufwerk nicht mehr funktioniert, kann euch ein Backup in solch einer Situation viel Zeit und Ärger bei der Wiederherstellung einzelner Dateien oder des ganzen Betriebssystems sparen.

Was ist beim Neukauf wichtig? Bevor ihr den Schraubendreher in die Hand nehmen könnt, benötigt ihr zunächst einen passenden Ersatz für euer altes Mainboard. Dabei gilt es einige Dinge zu beachten, damit ihr beim Einbau der neuen Hardware keine bösen Überraschungen erlebt.

Andere User möchten ihr System gezielt aufrüsten und wechseln ihr Mainboard daher bei einem Hardware-Upgrade aus. Unabhängig was davon, gibt es Dinge, die man beachten sollte, wenn man sein Mainboard erfolgreich austauschen will.

Beim Austausch eines Mainboards gibt es einige Dinge, die es zu vermeiden gilt. Durch Unwissenheit und überhastetes Vorgehen können schnell unnötige Fehler passieren. Wir zeigen euch daher, was ihr beim Ein- und Ausbau des Mainboards in eurem Gaming-PC beachten solltet.

