User ist zu faul eine Schraube zu kaufen, befestigt seine SSD lieber mit Klebeband auf dem Mainboard

Bei einer M.2 SSD bietet es sich aufgrund ihrer kleinen Bauform dazu an, sie auf eine falsche Weise zu befestigen, wenn die passenden Schrauben nicht vorhanden sind. Warum man dies nicht machen sollte, haben wir euch erklärt. Bei SSDs im SATA-Format sind die Voraussetzungen für den Einbau in einem Gaming-PC anders. Aber auch hier gibt es User, die zu faul sind, es auf die richtige Weise zu tun:

Einige Hersteller bieten inzwischen Mainboards an, die statt einer Schraube für die Befestigung auf eine Plastikklemme setzen. Diese Klemme muss je nach Mainboard-Hersteller beim Einbau der SSD vom User noch in die richtige Position gedreht werden oder arretiert sich dabei von selbst.

Da M.2 SSDs aufgrund ihrer Bauform im Betrieb bei hoher Last 60 bis 70 Grad erreichen können (via easeus.de) , kann das Klebeband austrocknen und sich verformen. Spätestens dann wird die SSD nicht mehr sicher festgehalten und kann zumindest teilweise den Kontakt zum Steckplatz verlieren.

Sind Schrauben heutzutage wirklich so teuer oder erreicht die Faulheit gerade einen Punkt, an dem die Leute das Gefühl haben, es sei in Ordnung, Probleme halbherzig mit Lösungen zu lösen, die später tatsächlich größere Probleme verursachen könnten?

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird schnell klar, was die Community von dieser Lösung hält. Viele User haben kein Verständnis für diese Befestigungsmethode und bescheinigen dem Besitzer der SSD eine gewisse Faulheit. Durch den Verzicht auf eine Schraube befürchten sie Folgeprobleme.

Eine SSD in M.2-Bauweise ist wesentlich kleiner als herkömmliche Modelle im SATA-Formfaktor . Gleichzeitig ist sie bei der Datenverarbeitung schneller als ihre größeren Vorgänger, die per SATA-Schnittstellen angebunden sind. Nahezu jedes aktuelle Mainboard verfügt über M.2-Steckplätze.

Was hat der User mit der SSD gemacht? Der Reddit-User MagicZhang hat von einem Freund ein Bild mit dessen SSD bekommen. Auf dem Foto sieht man, wie die M2.SSD mit einem Stück Klebeband auf dem Mainboard befestigt hat. Der Freund fragte ihn, ob seine Befestigungsmethode in Ordnung sei.

