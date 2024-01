Spieler überlegt, eine gebrauchte RTX 4080 zu kaufen, doch die Community warnt ihn vor einem winzigen Detail

Ein Spieler findet ein verlockendes Angebot für eine gebrauchte Nvidia RTX 4080-Grafikkarte. Doch die Sache hat einen Haken und die Community warnt ihn davor.

Gebrauchte Hardware-Komponenten sind eine gute Möglichkeit, den eigenen Gaming-PC kostengünstig aufzurüsten. Im Internet finden sich viele verschiedene Angebote, um ein passendes Upgrade zu finden.

Darunter gibt es allerdings auch Anzeigen, die man mit großer Vorsicht genießen sollte. Wenn direkt klar ist, dass ein angebotener Artikel einen Defekt hat, sollte man sich den Kauf mehr als einmal überlegen.

Ein Spieler war sich unsicher, ob er eine RTX 4080 mit einem kleinen Defekt ersteigern sollte und wurde zusätzlich von anderen Usern in der Community davor gewarnt.

Kleiner Defekt mit möglichen Folgeschäden

Was ist das für ein Angebot? Ein Spieler hat auf eBay eine Anzeige für eine RTX 4080 entdeckt. Der Verkäufer will umgerechnet 760 Euro für die Grafikkarte haben. Dies erscheint auf den ersten Blick ein guter Preis zu sein. Allerdings hat die Hardware einen kleinen Defekt, der im ersten Moment nicht weiter problematisch erscheint.

An der Hardwareschnittstelle für die Verbindung mit dem Mainboard ist ein kleines Stück von der Platine abgebrochen. An der Bruchstelle ist die Leiterplatte auch minimal eingerissen. Die eigentlichen Kontakte daneben scheinen unbeschädigt zu sein. Dennoch ist der Spieler unsicher, ob er die Grafikkarte kaufen soll und wendet sich an die Reddit-Community.

Ein Bild der beschädigten Grafikkarte auf Reddit

Was raten ihm andere? User warnen den Spieler davor, die RTX 4080 zu kaufen. Auf den ersten Blick fehlt nur ein Stück der Platine, das lediglich dazu dient der Grafikkarte im Mainboard-Steckplatz einen sichereren Halt zu geben. Aber zum Zeitpunkt des Verkaufs können bereits nicht sichtbare Komponenten beschädigt sein.

Games_sans_frontiers fasst das Problem sehr gut zusammen, indem er folgendes auf Reddit sagt:

‘Ich weiß nicht, ob es funktioniert, da ich es noch nicht ausprobiert habe’ heißt in eBay-Sprache: ‘Ich weiß, dass es definitiv nicht funktioniert, aber ich möchte dieses Pech an jemand anderen weitergeben und gleichzeitig meinen Hintern für Rückbuchungen absichern.’

Denn neben den vielen Bauteilen und Verbindungen auf der Ober- und Unterseite der Grafikkarte existieren auch Leiterbahnen in der Platine, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Spätestens beim Hardware-Einbau und der weiteren Nutzung können durch diesen Defekt mögliche Folgeschäden auftreten und die Hardware unbrauchbar werden.

Lohnt sich solch eine Reparatur? Eine solche Reparatur ist mit großem Aufwand verbunden und lohnt sich im Normalfall finanziell nicht. Ohne spezielles Equipment und die erforderlichen Kenntnisse können solche Reparaturen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

Es gibt aber Firmen, die solch einen Service anbieten. Die Experten von KrisFix-Germany zeigen in einem Video auf YouTube, wie sie dabei vorgehen.

Warnsignale beim Kauf von gebrauchter Hardware

Was sagt der Verkäufer zum Defekt? Weitere Details zum Angebot der RTX 4080 von ASUS sind nicht bekannt. Der Verkäufer deutet zwar offen auf den Defekt hin, reagiert aber ansonsten weniger vertrauensvoll. Auf die Frage des Spielers, ob er die Grafikkarte vorab testen könne, verneint er dies.

Er begründet dies mit möglichen Beschädigungen an anderen Komponenten in seinem System. An diesem Punkt wurde der Spieler misstrauisch und bat auf Reddit um Rat. Er selbst vermutet, dass die RTX 4080 gar nicht mehr funktioniert und der Eigentümer sich mit seinen Äußerungen und seinem Verhalten bei einem erfolgreichen Verkauf aus der Verantwortung ziehen möchte.

Welche Warnsignale sollte man beachten? Generell besteht immer das Risiko völlig unbrauchbare Hardware zu erhalten, wenn im vornherein klar ist, dass ein Defekt vorliegt. Dabei spielt es auch kaum eine Rolle, an welcher Stelle eine Beschädigung vorliegt. Wäre bei der Grafikkarte beispielsweise ein kleiner Kratzer auf der Abdeckung der Kühlkonstruktion, wäre dies vermutlich unproblematisch.

Sobald aber ein bestimmtes elektronisches Bauteil oder die Platine selbst betroffen ist, sollte man solche Angebote mit Vorsicht genießen. Zu groß ist die Gefahr auf der defekten Hardware sitzen zu bleiben, wenn sich der Verkäufer in dieser Situation klar ausgedrückt hat und sich keiner Schuld bewusst ist. Das Restrisiko liegt dann bei einem selbst.

Grundsätzlich ist es immer ratsam, sich die vollständige Funktion eines Artikels vorführen zu lassen oder zumindest einen Beweis dafür vorliegen zu haben. Wenn es dann zu Problemen kommt, könnt ihr auf Grundlage des vorab getesteten Zustands besser argumentieren.

Aber auch die Art und Weise, wie ein Verkäufer bei einer Anzeige kommuniziert und auf gezielte Fragen zur angebotenen Hardware reagiert, können ein Anzeichen dafür sein, dass etwas mit der Hardware nicht stimmt. Weicht jemand euren Fragen aus oder zeigt sich unkooperativ, solltet ihr lieber die Finger von dem Angebot lassen, egal wie verlockend es wirkt.

Dieser Fall zeigt, dass eine Hardware-Erweiterung im ersten Moment nicht teuer sein muss, aber vor allem bei gebrauchter Hardware große Vorsicht geboten ist. In einem anderen Fall hatte ein Gamer jahrelang gespart, um endlich in Full-HD-Auflösung spielen zu können. Dieser Moment hat ihn emotional getroffen: Gamer spart jahrelang, um sich einen alten Traum zu erfüllen, kann es nicht fassen, als sein Wunsch endlich wahr wird.