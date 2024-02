Nutzer will seine Grafikkarte austauschen, übersieht ein kleines Detail und zerstört sein Mainboard

Was sagen andere? Die Community fühlt mit dem Pechvogel. Einige User berichten in den Kommentaren unter dem Beitrag von ähnlichen Erlebnissen und ihren Problemen beim Lösen der Entriegelung.

Wieso bemerkte er seinen Fehler nicht? In einem Reddit-Beitrag berichtet der User Chem2calWaste von einem Freund, dem dieses Missgeschick widerfahren ist. Warum er trotzdem weiter an der Grafikkarte gezogen hat, wird nicht erklärt.

Was ist beim Upgrade passiert? Ein Spieler wollte die Grafikkarte in seinem Gaming-PC austauschen . Dabei hat er allerdings die Entriegelung am PCIe-Steckplatz vergessen. Dieser kleine Plastikhebel sorgt normalerweise dafür, dass eine Grafikkarte nach dem Einbau sicher im Slot steckt.

Bei so einem Upgrade hat ein Nutzer im letzten Schritt den Schnellverschluss am PCIe-Steckplatz aus Unwissenheit vergessen und nicht entriegelt. Er entfernte den Pixelbeschleuniger dann trotz des großen Widerstands aus dem Rechner und beschädigte auf diese Weise sein Mainboard.

Der Austausch der Grafikkarte in einem Gaming-PC ist eigentlich schnell erledigt. Man zieht das Stromkabel für die zusätzliche Spannungsversorgung ab und löst eine oder mehrere Schrauben, mit denen die Grafikkarte am Gehäuse verschraubt ist.

