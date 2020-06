Verrückt! Fortnite zeigt euch am Freitag einen kompletten Kinofilm

Am 26. Juni läuft in Fortnite ein kompletter Kinofilm und ihr könnt ihn kostenlos ansehen. Der Start ist schon nachmittags. Gezeigt wird ein Film von Christopher Nolan.

Was ist da los? Ihr kennt Fortnite von irren Ereignissen wie Konzerten, die im Spiel stattfinden. Da gab es eine riesige Gaudi, als Marshmello vor knapp 300.000 Fortnite-Zuschauer eine Party im Spiel veranstaltete.

Fortnites neuster Streich ist aber nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Denn am Freitag könnt ihr einen Kinofilm von Christopher Nolan komplett und legal in Fortnite ansehen. Ihr müsst euch nicht mal eine Eintrittskarte kaufen.

Wann geht’s los und welcher Film läuft?

Wann geht das los? In Deutschland startet die Aufführung am Freitag, dem 26. Juni um 15:00 Uhr Ortszeit.

Zugegeben, für einen Kinofilm ist das ziemlich früh am Tag. Aber wenn ihr dann noch nichts vorhabt, solltet ihr reinschauen. Die Zeiten für andere Regionen findet ihr auf der offiziellen Party-Royale-Webseite von Fortnite.

Welcher Film wird gezeigt? Insgesamt stehen drei Filme von Christopher Nolan bereit.

Inception

Batman Begins

Prestige – die Meister der Magie

Je nach Region, aus der ihr euch in Fortnite einloggt, variieren die Filme.

In Deutschland läuft am Freitag ab 15 Uhr Prestige – die Meister der Magie. Den könnt ihr dann bequem von Zuhause schauen, während ihr in Fortnite eingeloggt seid.

Wie kann man zugucken? Wenn ihr an der Vorführung teilnehmen wollt, müsst ihr in Fortnite nur den Spielmodus „Party Royale“ starten. Danach lauft ihr dann im Spiel in den Westen der Map. Da wartet dann die Großbildleinwand auf euch.

Das müsst ihr beachten: Ihr dürft den Film nicht Streamen oder aufnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Audio-Einstellungen Untertitel aktivieren.

Worum geht es in dem Film?

Als sich das zwanzigste Jahrhundert ankündigt, befindet sich das viktorianische England im Aufbruch. Kunst und Unterhaltung stehen hoch im Kurs und damit auch die Magier, die beides in ihren Shows vereinigen. Zwei Zauberkünstler setzen in dieser Zeit neue Maßstäbe. Alfred Borden ist ein wahres Genie, weiß seine ausgeklügelten Tricks aber nicht recht in Szene zu setzen. Robert Angier hingegen ist ein Entertainer erster Güte. Am Anfang gehen die beiden Nachwuchstalente ein Stück gemeinsam. Aber ein traumatisches Ereignis sorgt dafür, dass Alfred und Robert zu erbitterten Gegnern werden. Fortan will jeder dem anderen die Show stehlen. Sich gegenseitig aufschaukelnd, geraten die Magier außer Rand und Band, wobei Menschenleben nichts mehr zählen. Quelle: YouTube

Wir binden euch hier den Trailer von The Prestige ein.

Die Universen von „Fortnite“ und „Kino“ müssen gar nicht so weit auseinanderliegen, wie man zunächst vermuten mag. Ein Profi sagt, Fortnite wird in 30 Jahren das Kino dominieren.

Wie findet ihr Fortnites Idee der Kino-„Nacht“? Ist das ein Konzept, das ihr euch auch in Zukunft vorstellen könntet zu nutzen, oder guckt ihr Kinofilme lieber außerhalb von Fortnite?

Erst kürzlich startete Fortnite ein riesiges Ereignis. Das große Live-Event zu Season 3 von Kapitel 2 in Fortnite müsst ihr gesehen haben.