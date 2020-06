In Fortnite läuft heute das Event „Movie Nite“ mit einem Kinofilm. Wir zeigen euch, wo ihr den Film „Prestige“ von Christopher Nolan auf der Map sehen könnt und die Startzeit.

Was ist los in Fortnite? Kürzlich gaben die Entwickler bekannt, dass man einen kompletten Kinofilm von Christopher Nolan in Fortnite schauen kann. Der Tag, an dem das stattfindet, ist heute – Der 26. Juni 2020.

Fortnite bietet 3 Filme an, die im Spiel laufen. Je nach Region entscheidet das Spiel dann für euch, welcher Film bei euch ingame abgespielt wird. Für Nutzer aus Deutschland ist das der Thriller/das Drama „Prestige – Meister der Magie“.

Wie kann man zusehen? Start-Zeit und Fundort

Wann geht das Event los? Der Film beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Fortnite.

Ursprünglich zeigte Epic Games eine Startzeit für 15 Uhr an. Das wäre recht früh, um einen Kinofilm zu sehen. Doch dabei handelte es sich wohl nur um einen Anzeigefehler, wie Fortnite-Status am 26. Juni auf Twitter erklärt.

Wie lange geht das? Offiziell hat der Film „Prestige – Die Meister der Magie“ eine Dauer von 2 Stunden und 8 Minuten. Unklar ist, ob es während der Vorstellung Pausen geben wird.

Epic sagt dazu: „Wir werden euch einen von drei bekannten Filmen des Regisseurs und Produzenten Christopher Nolan in voller Länge in Fortnite zeigen – Inception, Batman Begins oder Prestige – Die Meister der Magie!“

Wie kann man beim Event zusehen? Die Teilnahme ist ganz einfach. Loggt euch in Fortnite: Battle Royale ein und wählt beim Spielmodus dann „Party Royale“. Startet diesen und ihr landet auf einer besonderen Map.

Ganz im Westen der Map findet ihr die Großbildleinwand, auf der der Film dann läuft.

Tipp: Es ist unklar, wie groß der Andrang auf dieses Kinofilm-Event sein wird. Loggt euch also rechtzeitig bei Fortnite ein, damit ihr im Zweifel nicht vor verschlossener Tür steht.

Prestige – Was ist das für ein Film?

Worum geht’s? Prestige – Die Meister der Magie ist ein Film aus dem Jahr 2007 von Regisseur und Produzent Christopher Nolan. Der ist bekannt für seinen Reboot der Batman-Filmreihe sowie den Science-Fiction-Erfolg Inception.

Prestige ist ein Thriller/Drama und erählt die Geschichte zweier Magier am Ende des 19. Jahrhunderts. Die beiden aufstrebenden Zauberkünstler Robert Angier (gespielt von Hugh Jackman) und Alfred Borden (gespielt von Christian Bale) stehen in einem unerbittlichen Konkurrenzkampf miteinander.

Dieser Kampf fordert schnell sein erstes Todesopfer. Die Frau von Robert Angier kommt bei einem spektakulären Trick ums Leben. Angier glaubt, Borden trage die Schuld an diesem Tod. Darauf hin bricht eine erbitterte Schlacht um Ruhm, Ehre und Publikumsgunst aus.

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf den Film werfen:

Nach so einem Film habt ihr vielleicht Lust, kunstvolle Kills in Fortnite durchzuführen. Ihr seid dann ja eh schon online.

Ein Fortnite-Profi zeigt, wie ihr mit dem neuen Granatwerfer stilvolle Kills fabriziert und die Gegner damit ausradiert. Schaut euch dann gleich noch auf der neuen Map von Seaosn 3 um. Die startete erst vor wenigen Tagen und hat einiges zu bieten.