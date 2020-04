Fortnite: Update 12.41 ist da – Keine Patch Notes, dafür Leaks

Das Update 12.41 ist in Fortnite da und bringt ein Geschenk und eine Map-Änderung. Was hat sich aber sonst noch geändert? Leaks von Dataminern zeigen, was uns in den nächsten Wochen erwartet.

Was steckt im neuen Patch 12.41? Es wurden keinerlei Patch Notes veröffentlicht und man erhielt von Epic keine offiziellen Informationen darüber, was sich geändert hat.

Ein Geschenk für alle gibt es aber sicher mit diesem Update. Dataminer haben außerdem Leaks geteilt, die uns verraten, was uns wohl in den nächsten Tagen erwarten.

Neue Waffenlackierung als Geschenk

Was ist das für ein Geschenk? Mit dem Update 12.41 erhalten alle Spieler, die einen Fortnite-Account besitzen, die kostenlose „Dreieckslodern“-Waffenlackierung.

Diese gibt es als Belohnung für das „House Party“-Quiz, bei dem Spieler 20 Millionen richtige Fragen beantwortet sollten. Das Ziel wurde erreicht und nun gibt es das Geschenk.

Sobald ihr das Update 12.41 herunterladet und das Spiel startet, wird euch die Waffenlackierung geschenkt

Konzert-Bühne wird weiter gebaut

Was hat sich verändert? Die Bühne für das Live-Konzert von Travis Scott, das zwischen dem 24. April und dem 26. April stattfinden soll, wird immer weiter aufgebaut. Mitten im Wasser steht jetzt eine halbfertige Bühne.

Zu sehen ist jetzt auch neu ein goldener Kopf von Travis Scott, den man bewegen kann.

Dataminer finden weitere Leaks zum Live-Konzert

Am Freitag, dem 24. April soll das erste von 5 Live-Konzerten starten. Dataminer haben mit dem Update 12.41 weitere Leaks gefunden, die das Travis Scott Live Event betreffen.

„Travis Scott“-Skin und Cosmetics

Was wurde gefunden? In den Daten von Fortnite wurden 3 Skins gefunden, die mit dem Astronomical-Event in Verbindung stehen. Einmal gibt es den „Travis Scott“-Skin in 2 verschiedenen Varianten.

Dann gibt es noch eine Version, die einem Astronauten ähnelt. So sehen die gefunden Skins und Cosmetics dazu aus:

Diese sollen im Item-Shop verfügbar sein. Es ist aber noch nicht klar, wann die Gegenstände eingefügt werden.

Astronomical-Challenges mit Belohungen

Was wurde gefunden? Zusammen mit den Skins und Cosmetics, wurden die Herausforderungen zum „Travis-Scott“-Event gefunden. Diese Aufgaben werden uns wohl erwarten:

Sollte sich der Leak bestätigen, müssten wir also diese Aufgaben erledigen:

10 Sekunden auf der Tanzfläche bei Apres Ski oder der Yacht tanzen

Von verschiedenen Astro-Köpfen hüpfen (0/5)

Die Bühne nördlich von Sweaty Sands besuchen

Hat man alle Herausforderungen erledigt, gibt es die 4 Belohnungen, Ladebildschirm, Spray-Motiv, Banner und Emote dafür. Wann die Challenges kommen sollen ist aber noch nicht genau bekannt. Laut Epic Games sollten sie aber am 21. April erscheinen. Es kann also sein, dass sie noch im Verlauf des Tages hinzugefügt werden.