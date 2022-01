Fortnite schenkt euch jetzt ein Cosmetic und ein Mega-EP-Event

Viel wurde über Geschenke in Fortnite gesprochen, nun gibt’s tatsächlich noch eins: Es wurde bekannt gegeben, was für ein Ausgleichs-Geschenk Spieler für die Probleme Ende des letzten Jahres bekommen.

Was gibt es für ein Geschenk? Via Twitter gab der offizielle Fortnite-Kanal bekannt, dass Spieler ein neues Erntewerkzeug, die “Crescent Shroom Pickaxe”, geschenkt bekommen, bevor es im Shop landet. Das gilt für alle, die sich während des Winterfest-Events eingeloggt haben.

Das Winterfest startete am 16. Dezember um 15:00 Uhr und endet morgen, am 06. Januar 2022, ebenfalls um 15:00 Uhr. Falls ihr euch also seit Event-Start noch nicht eingeloggt habt, holt das eventuell noch nach, um das Erntewerkzeug zu bekommen.

Abholen könnt ihr das Geschenk voraussichtlich an diesem Wochenende, denn: Neben der Pickaxe schaltet Fortnite auch noch ein sogenanntes “Power Leveling Weekend” frei. Das läuft laut offizieller Ankündigung (auf deutsche Ortszeit umgerechnet) vom 08. Januar, 01:00 Uhr morgens, bis zum 10. Januar, 13:00 Uhr.

Was ist ein Power Leveling Weekend?

Das ist das Event: Power Leveling Weekends gab es bereits in der Vergangenheit. Die zeichnen sich in erster Linie durch starke EP-Boosts aus, die es ermöglichen, zahlreiche Battle-Pass-Stufen in kürzester Zeit zu erreichen. Dadurch könnt ihr Sterne freischalten, die ihr wiederum für die Belohnungen im Battle Pass ausgeben könnt.

Wenn ihr es also beispielsweise auf die Superstile für den Spider-Man-Skin abgesehen habt: Dieses Wochenende könnte es sich lohnen, ein paar Freunde zusammenzutrommeln und gemeinsam Missionen in Fortnite abzuschließen, um zahlreiche EP einzusacken.

Warum gibt es das Geschenk? Am 29. und 30. Dezember gab verschiedene Server-Probleme, die zeitweise zum Ausfall des Spiels führten. Man konnte also temporär nicht auf die Insel, um etwa die Boni des aktuellen Winterfestes abzugreifen.

Schon kurz nach den Problemen kündigte Epic an, dass man die Probleme irgendwie im Januar ausgleichen wolle. Das ist der Grund, wieso Spieler nun das Erntewerkzeug bekommen und am Wochenende auch noch einen EP-Bonus abgreifen.

Kurz vor dem Ausgleichs-Event endet übrigens auch offiziell das Winterfest. Hier kann man ebenfalls Geschenke für Fortnite abgreifen – aber da solltet ihr euch jetzt beeilen.