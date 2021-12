Steckt Fortnite in einer Skin-Krise? Spieler sehen schlechte Aussichten für 2022

Was haltet ihr von dieser Problematik? Findet ihr die momentane Lage in Fortnite dramatisch oder ist es euch egal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Man merkt, dass sich die Geduld der Spieler langsam aber sicher dem Ende neigt. Alternativ könnten auch viele Designs der Community benutzt werden. Viele ambitionierte und kreative Köpfe sind in der Community aktiv und posten täglich Konzepte ihrer Ideen in Foren. Reaktionen darauf gibt es nur selten oder gar nicht.

Aber hier ist die Wahrheit: Solange eine Nachfrage nach einem Skin besteht, könnt ihr erwarten, dass so viele Reskins wie möglich dafür hergestellt werden. Weil Epic $$$ liebt. Es ist die Konsequenz des Geschäftsmodells „FOMO (Fear of Missing Out)“. Deshalb stehe ich Reskins neutral gegenüber, da dies eine indirekte Folge dieses dumm konstruierten Systems ist.

Sie denken, so möchte Epic auch neuen Fans die Chance geben, ihr Lieblings-Aussehen in einer abgewandelten Form anzuziehen. Dennoch sei das keine Entschuldigung dafür, originelle und kreative Skins versanden zu lassen. Das meint ein reddit-User dazu:

Da das Winter-Event nun veröffentlicht wurde und Leaker alle neuen Skins im Item Shop und in den Geschenken offenbart haben, bemerkt man, dass von den Community-Ideen jede Spur fehlt. Weder in den Codes, noch als geleakter Inhalt tauchen die Konzepte auf.

Epic Games veranstaltete vom 12. Juni – 15. Juli einen Concept-Contest . Dort hatten Fans des Shooters die Gelegenheit, ihre Kreativität in Form selbst designter Skins zu offenbaren. Dabei bot Epic auch ein Preisgeld von 2.500 $ an und das Implementieren ins Spiel zum Winter-Event 2021.

In Fortnite sind Skins das Wichtigste im gesamten Battle Royal. Viele Spieler glänzen und prallen mit alten, selten und originellen Skins. Nun sieht die Community schlechte Aussichten für 2022, was die Skins-Variationen angeht. Wir zeigen euch mehr dazu.

Insert

You are going to send email to