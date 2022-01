Holt jetzt schnell eure Geschenke in Fortnite ab, ihr habt nur noch wenig Zeit

In Fortnite läuft gerade noch das Winterfest-Event. Das Ende der Fortnite-Weihnachtszeit steht allerdings kurz vor ihrem Ende – und damit läuft auch die Chance aus, Geschenke einzusacken.

Bis wann läuft das Winterfest? Das Fortnite-Winterfest läuft noch bis zum 06. Januar um 15:00 Uhr. Das bedeutet, es ist noch ziemlich genau ein Tag übrig, um die Boni des Winterfestes einzusammeln.

Was sind die Boni? Der wichtigste Bonus besteht aus 14 Geschenken, die ihr während des Events in der “Winterfest-Lodge” abholen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur über das Hauptmenü den entsprechenden Tab öffnen. In der Lodge trefft ihr dann auf Sgt. Winter und zwei große Geschenk-Berge.

Wichtig: Auch, wenn es anfangs immer ein Geschenk pro Tag gab, braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal einen Tag lang nicht eingeloggt wart. Wenn ihr jetzt in Fortnite online geht, könnt ihr einfach alle verbliebenen Geschenke öffnen, die noch übrig sind.

Darunter befinden sich auch Highlights wie der Winter-Schali-Skin, das Outfit “Chrisabelle” oder ein schicker Matrix-Gleiter. Es kann sich also lohnen, nochmal reinzuschauen, falls ihr bisher noch nicht alle Geschenke geöffnet habt. Laut offizieller Ankündigung von Epic Games ist das nachträgliche Abholen noch bis zum Ende des Winterfests möglich.

Wo ist das letzte Geschenk in Fortnite?

Spieler suchen letztes Geschenk: Für Verwirrung sorgt seit einigen Tagen die Anzeige im Spiel, dass man noch ein weiteres, 15. Geschenk öffnen könne – obwohl man bereits alle anderen Geschenke geöffnet hat.

Auf Twitter hatte sich der “Fortnite Status” Kanal bereits Ende 2021 gemeldet und betont, dass man an dem Fehler arbeite. Das passierte direkt im Anschluss an die starken Server-Ausfälle in Fortnite.

Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sich nur um den visuellen Fehler handelt, der behoben werden soll, oder ob tatsächlich noch ein weiteres Geschenk auftaucht. In der offiziellen Ankündigung des Events wurde ursprünglich von 14 Geschenken gesprochen, die Spieler mittlerweile auch einsammeln konnten.

Da das Ende des Events unmittelbar bevorsteht und bislang kein 15. Geschenk auftauchte, wird es immer unwahrscheinlicher, dass noch ein weiteres Päckchen auftaucht.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sollte sich etwas neues ergeben. Aber zumindest ein Zeit-Ausgleich für die Server-Ausfälle wurde angekündigt.

Was kann man noch machen? In den letzten Stunden des Winterfests hat man weiterhin die Möglichkeit, noch fix die Winterfest-Aufträge abzuschließen und sich einige Belohnungen zu sammeln. Da gibt’s unter anderem den Gleiter “Schneemando-Board”, das “Eislama” als Rücken-Accessoire sowie EP zu verdienen.

Zudem könnt ihr weiterhin Sgt. Winter und seinem Gefolge auf der Map begegnen, die mit Trucks und Quads unterwegs sind. Tipp: Stellt euch mal auf den Winter-Truck, fahrt ein paar Runden mit und versucht, eure Gegner zu überraschen.

Was ist sonst los? Offenbar arbeitet Fortnite gerade an einer Waffe, die Spielern helfen könnte, die nicht so viel mit dem Bauen anfangen können. Mehr zur Anti-Bau-Waffe in Fortnite erfahrt ihr hier.