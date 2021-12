Fortnite: YouTuber zeigt alle Geschenke zum Winterfest 2021 – Welche Inhalte sind drin?

Doch reichen die Skins, um die Stimmung bei den Fans wieder zu verbessern? Manche sagen, dass Fortnite gerade in einer Skin-Krise steckt . Lest bei uns auf MeinMMO, warum Spieler das sagen.

Welches der Geschenke aus dem Winterfest 2021 in Fortnite: Battle Royale gefällt euch am meisten? Freut ihr euch besonders auf die beiden Skins von Chrisabelle und Winter Schali oder habt ihr euer Auge auf einen der anderen Inhalte geworfen? Lasst es uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO wissen.

Normalerweise könnt ihr ein Paket pro Tag öffnen. Der YouTuber Ali-A ließ von Mitgliedern aus der Community Videos machen, wie sie unterschiedliche Geschenke öffneten. So konnte er schon früh zusammentragen, was sich hinter welchem Geschenk verbirgt.

Das zeigt der YouTuber: In einem Video öffnet Ali-A alle Geschenke, die in der Winder-Lodge warten. Das Video binden wir hier für euch ein. Darunter listen wir die Inhalte der Geschenke für euch auf:

Wenn ihr gezielt auf Skins oder Gleiter aus seid, dann zeigen wir euch hier die Inhalte jedes Geschenkes. So wisst ihr genau, was sich dahinter verbirgt und könnt eure Favoriten zuerst auspacken.

Um was geht es? In Fortnite läuft seit dem 16. Dezember das Winterfest 2021. Es bleibt noch bis zum 6. Januar aktiv. Während des Events könnt ihr die Winterfest-Lodge besuchen und habt da die Auswahl zwischen 14 Geschenken. Jeden Tag könnt ihr ein neues Geschenk auspacken.

In Fortnite läuft das Winterfest 2021, das euch mit Geschenken belohnt. Seht hier die Inhalte aller Geschenke, die YouTuber Ali-A im Video für euch öffnet. Damit wisst ihr, was sich hinter jedem Geschenk verbirgt.

