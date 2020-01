Fortnite: Leaked Skins aus 11.40 – Diese neuen Outfits sind bald im Shop

Der Patch 11.40 ist in Fortnite erschienen und Dataminer haben zahlreiche Skins gefunden, die vermutlich bald im Spiel veröffentlicht werden.

Um welche Skins geht es? In den kommenden Tagen werden zahlreiche neue Skins in den Shop von Fortnite kommen. Einige davon wurden im neuen Update 11.40 gefunden und von Dataminern gezeigt.

Die Cosmetics sind also noch gar nicht oder nur teilweise im Spiel und werden erst nach und nach eingefügt.

Alle neuen Cosmetics aus Patch 11.40

Das sind die Skins: Gleich 27 neue Skins oder Sets wurden im Patch gefunden. Dabei sehen einige Skins ziemlich ähnlich aus und unterscheiden sich nur ein wenig an der Farbe. Zwei Sets haben noch keine richtigen Skins, sondern bisher nur Platzhalter als Bilder. Man kann also gespannt sein, was da noch kommt.

Ein Highlight dürfte wohl der Skin „Oro“ sein, der ein goldenes Skelett darstellt.

Diese Rückendecker sind neu: 13 neue Rückendecker fanden die Dataminer. Dabei sind einige Decker, die zu den gefundenen Skins passen. Besonders cool ist hier der pinke Rucksack mit den Sprühdosen und der Musik-Box.

Diese Gleiter und Spitzhacken warten auf euch: Bei den Gleitern gibt es nur zwei neue Funde. Einer davon dürfte wohl zu dem Skin Oro passen.

Bei den Spitzhacken hingegen gibt 13 neue Funde. Dabei sind üble Keulen mit spitzen Zacken, aber auch coole Schwerter.

Freut euch auf diese Emotes und Sprays: Ein neues Spray und 10 neue Emotes wurden entdeckt. Dabei sind aber einige Emotes noch gar nicht richtig eingefügt worden. Dafür wurden bisher nur Platzhalter entdeckt. Da dürfte also bald etwas auf euch zukommen.

Diese Lackierungen kommen: Bei den Waffen-Skins gibt es ebenfalls Zuwachs. 8 neue Lackierungen und ein Musik-Pack wurden im neuen Patch gefunden.

Hier gibt es neue Varianten: Einige Skins haben im Patch 11.40 auch neue Varianten bekommen. Sie erstrahlen also in anderen Farben. Dafür müsst ihr auch neue Overtime-Challenges absolvieren, um diese Skins zu erspielen.

Das müsst ihr beim Kauf beachten: Die Outfits sind allesamt rein kosmetisch. Ihr habt also keinen Vorteil, wenn ihr die Skins kauft.

Wann kommen die Skins in den Shop? Eigentlich werden die Skins im Laufe der nächsten Tage in den Shop gebracht. Einige davon müssen aber auch gar nicht erscheinen. Bis zum nächsten Update sollten allerdings ein Großteil der Skins im Shop gewesen sein.

