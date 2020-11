Wenn ihr also in die Vergangenheit zurückreisen möchtet, um die originalen Defaults-Skins wieder zu tragen, könnt ihr euch diese im Item-Shop gegen V-Bucks ergattern. Dazu gibt es auch noch den passenden OG-Gleiter und die allererste Spitzhacke gibt es sogar kostenlos für alle Spieler zu holen.

Zum Start des 2. Kapitels in Fortnite, wurden neue Default-Skins eingeführt. Es ist also eine Weile her, dass man mit den Originalen herumlaufen konnte.

Was ist jetzt anders? Wie bereits erwähnt, waren diese 8 Skins die ersten, die man in Fortnite benutzen konnte. Diese waren auch kostenlos im Gegensatz zu den anderen Skins, die nach und nach ins Spiel eingefügt wurden.

Was sind das für Skins? Am 5. November um 2:00 Uhr wurde der Item-Shop aktualisiert und dabei erschienen die ältesten Skins, die man sich jetzt kaufen kann. Gemeint sind die originalen Default-Skins, die schon zum Start von Fortnite: Battle Royale verfügbar waren.

In Fortnite: Battle Royale sind die originalen Default-Skins wieder zurück im Spiel, doch wer diese jetzt benutzen will, muss dafür V-Bucks bezahlen. Wir zeigen euch, welche Skins das sind und wie viel sie kosten.

