FIFA 23: Die nächste Weekend League könnte richtig schlimm werden, denn die Belohnungen sind einfach zu gut

In FIFA 23 Ultimate Team gibt es für gutes Abschneiden in der Weekend League die besten Belohnungen. Und die sind durch das TOTW 6 in dieser Woche so gut, dass FUT Champions richtig schlimm werden könnte.

Je mehr Siege man in den 20 Spielen der FUT Champions Weekend League sammelt, desto mehr und vor allem bessere TOTW-Player-Picks erhält man. Schafft man es beispielsweise auf Rang VI zu landen, dann erhält man 2 Player Picks. In denen befinden sich 4 aktuelle TOTW-Spieler, von denen man sich jeweils eine aussuchen darf.

Und das dürften am nächsten Wochenende viele FUT-Spieler vorhaben, denn das neue TOTW 6 bringt tolle Karten, die in die Belohnungen der nächsten FUT Champions Finals wandern.

Wegen dem TOTW 6 droht eine schwere Weekend League

So stark ist das TOTW 6: Das neue Team of the Week 6 könnte eines der besten der FIFA-Geschichte sein, denn es ist gespickt mit Top-Karten. Angeführt wird das Team von Kylian Mbappé, der eine extrem starke 92er-Karte erhält, die jeder wohl gerne in seinem Team hätte.

Doch nicht nur Mbappé dürfte begehrt sein, auch diese neuen Karten sehen verdammt gut aus:

So viele Top-Karten gibt es selten im Team der Woche.

Die Gold-Karte von Ousmane Dembélé (83) war bereits sehr beliebt, doch die neue Inform-Karte des Franzosen (85) ist nochmal ein ganzes Stück besser. Besonders beim Schießen und Passen (jeweils +3) hat der Flügelstürmer, mit der starken 5 Sterne-Kombination aus schwachem Fuß und Skill Moves, zugelegt.

(83) war bereits sehr beliebt, doch die neue Inform-Karte des Franzosen (85) ist nochmal ein ganzes Stück besser. Besonders beim Schießen und Passen (jeweils +3) hat der Flügelstürmer, mit der starken 5 Sterne-Kombination aus schwachem Fuß und Skill Moves, zugelegt. Bayerns Matthijs De Ligt (86) kriegt ebenfalls sein erstes Upgrade, was seine IV-Karte nochmal besser macht. Punkten kann er vor allem mit seinen sehr guten Defensiv- und Physis-Stats.

(86) kriegt ebenfalls sein erstes Upgrade, was seine IV-Karte nochmal besser macht. Punkten kann er vor allem mit seinen sehr guten Defensiv- und Physis-Stats. Die neue Inform-Karte von Casemiro (90) hat trotz seines eher niedrigen Pace-Werts einen Vorteil: Er ist Lengthy. Dadurch wird seine Karte zu einem sehr starken ZDM wird mit tollen Physis- und Defensiv-Werten.

(90) hat trotz seines eher niedrigen Pace-Werts einen Vorteil: Er ist Lengthy. Dadurch wird seine Karte zu einem sehr starken ZDM wird mit tollen Physis- und Defensiv-Werten. Die neue Spezialkarte von Jude Bellingham (86) kriegt ein Upgrade um 2 Punkte im Gesamtrating und wird zu einem richtigen Allrounder im Mittelfeld. Denn er ist offensiv als auch defensiv stark, womit er hervorragend als Box-to-Box-Spieler eingesetzt werden kann.

(86) kriegt ein Upgrade um 2 Punkte im Gesamtrating und wird zu einem richtigen Allrounder im Mittelfeld. Denn er ist offensiv als auch defensiv stark, womit er hervorragend als Box-to-Box-Spieler eingesetzt werden kann. Lautaro Martínez (87) ist ein kriegt eine starke Karte, die alles hat, was ein Stürmer in FIFA 23 braucht. Er ist schnell, abschlussstark, hat ordentliche Dribbling-Werte und kann mit seiner starken Physis nicht so einfach vom Ball getrennt werden.

(87) ist ein kriegt eine starke Karte, die alles hat, was ein Stürmer in FIFA 23 braucht. Er ist schnell, abschlussstark, hat ordentliche Dribbling-Werte und kann mit seiner starken Physis nicht so einfach vom Ball getrennt werden. Antoine Griezmann (85), hat in FUT 23 nun wieder eine ST-Karte die in fast allen Bereichen überzeugen kann. Er ist schnell, hat starke Schuss-Stats und kann mit ordentlichem Dribbling punkten.

(85), hat in FUT 23 nun wieder eine ST-Karte die in fast allen Bereichen überzeugen kann. Er ist schnell, hat starke Schuss-Stats und kann mit ordentlichem Dribbling punkten. Steven Berghuis (84) hat absolute Top-Werte und sollte als offensiv agierender Mittelfeldspieler eine hervorragende Figur machen. Einzig seine Nation und Liga dürften etwas schwerer zu linken sein.

Hier könnt ihr das komplette Team anschauen:

Warum die Weekend League so schwer werden könnte: Durch das starke neue TOTW und den daraus resultierenden Belohnungen, werden viele FUT-Spieler hochmotiviert in das Wochenend-Turnier starten und kein Spiel so einfach aufgeben. Ihr solltet euch also auf viele starke Gegner gefasst machen, die alles geben werden, um eine Chance auf Mbappé und Co. zu haben.

Was haltet ihr vom TOTW 6? Werdet ihr aufgrund der starken Karten an der Weekend League teilnehmen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

