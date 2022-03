FIFA 22: TOTW 25 ist live – Mit Upgrades für De Bruyne und Martínez

In FIFA 22 ist jetzt das neue TOTW 25 verfügbar. Erfahrt hier, welche Spieler es diesmal in das Team of the Week geschafft haben.

Was ist das TOTW eigentlich? In jeder Woche werden im „Team of the Week“ die besten Spieler aus dem realen Fußball mit verbesserten Inform-Karten in FUT 22 ausgestattet. Diese besonderern Karten haben bessere Werte und bringen in der Regel ein paar mehr Münzen auf dem Transfermarkt ein.

Außerdem können Spezialkarten, wie beispielsweise die OTW-Karten, mit dem TOTW weitere Upgrades bekommen.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür allerdings eine Menge Glück notwendig ist. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie jedoch eine Menge Coins.

Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps.

Das TOTW 25 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 25: Im neuen Team der Woche 25 sind ein paar starke Karten vertreten, doch besonders die neue Karte von Kevin De Bruyne sticht hervor. Der Belgier erhält ein ordentliches Upgrade auf ein Gesamtrating von 93. Stark sind allerdings auch die neuen Inform-Karten von Hernandez (88), Iago Aspas (88), Martinez (87) und Toney (86).

Feature-Spieler ist in dieser Woche Evanilson vom FC Porto, der ein deutliches Upgrade von 79 auf 84 erhält.

TOTW 25 Startelf:

TH: Bizot (84)

LV: Hernandez (88)

RAV: James (86)

LAV: Raum (84)

ZM: De Bruyne (93)

RM: Saka (87)

ZM: Carlos Soler (84)

RM: Faivre (84)

ST: Iago Aspas (88)

ST: Martinez (87)

ST: Toney (86)

TOTW 25 Bank:

TH: Pacheco (83)

IV: Hinteregger (83)

IV: Cabrera (81)

ZOM: Zelarayan (84)

LM: Gelson Martins (82)

ZM: Endo (82)

ST: Evanilson (84)

IV: Lees (77)

LM: Morgan (79)

ZDM: Bodinger (78)

ST: Debeljuh (76)

ST: Airam Carbrera (71)

Die Bundesliga im TOTW 25

Hoffenheims Raum (84) erhält in dieser Woche seine bereits dritte Inform-Karte in FUT 22, die eine starke Option für die LV-Position darstellt. Er ist pfeilschnell und hat gute Physis und Defensiv-Werte.

(84) erhält in dieser Woche seine bereits dritte Inform-Karte in FUT 22, die eine starke Option für die LV-Position darstellt. Er ist pfeilschnell und hat gute Physis und Defensiv-Werte. Für Hinteregger (83) von Eintracht Frankfurt ist es die erste Inform-Karte in FUT 22. Er hat stabile Defensiv-Stats, kann aber mit aktuellen IV-Karten nicht mehr mithalten.

(83) von Eintracht Frankfurt ist es die erste Inform-Karte in FUT 22. Er hat stabile Defensiv-Stats, kann aber mit aktuellen IV-Karten nicht mehr mithalten. Der neuen Inform-Karte von Endo (82) fehlt es leider an überzeugenden Werten. Sie ist eher für Stuttgart-Fans und FUT-Einsteiger geeignet.

Wenn ihr wissen wollt, welches große Feature in FIFA 23 auf euch warten könnte, dann schaut doch mal hier rein:

Erste Leaks zu FIFA 23 deuten langersehntes Feature an – Kommt endlich Crossplay?