Alle Leaks zu FIFA 22 – Wie wahrscheinlich sind sie?

Während Spieler auf die Vorstellung von FIFA 22 warten, tauchen immer wieder Leaks zum neuen Teil der Reihe auf. Hier ist eine Liste der Leaks, die es bislang zu FIFA 22 gibt – und eine Einschätzung, welche für den FIFA-22-Release eine Rolle spielen könnten.

Was ist das für eine Liste? Vom voraussichtlichen Release im Herbst 2021 ist FIFA 22 immer noch ein ganzes Stück weit entfernt. Auch eine offizielle Vorstellung des Spiels erfolgte bislang noch nicht.

Doch noch bevor der erste richtige Trailer zum Spiel gelaufen ist, tauchten bereits Leaks auf, die auf mögliche Inhalte des Spiels hinweisen. Diese Leaks werden hier gesammelt und diskutiert.

Zu beachten ist, dass es sich bei Leaks grundsätzlich nicht um offizielle Informationen seitens EA Sports handelt. Sie können beispielsweise durch Spieler oder Dataminer zustande kommen. Dementsprechend sind sie mit Vorsicht zu genießen – sämtliche Features aus den Leaks können verändert oder auch gar nicht in FIFA 22 auftauchen. Sucht ihr hingegen nach offiziellen Informationen, solltet ihr bei der Übersicht zum FIFA-22-Release reinschauen.

FIFA 22 – Aktuelle Leaks in der Übersicht

In dieser Übersicht findet ihr Leaks zu unterschiedlichen Themen, die FIFA 22 betreffen. Diese Liste wird laufend mit aktuellen Leaks erweitert.

Beta-Leaks zu Menü & Gameplay

Das ist der Leak: Der Leak stammt vom 23. Juni 2021 und wurde vor allem durch den Streamer KingLangpard vorangetrieben, der mehrere Bilder aus einer Beta-Phase geteilt hatte. Unter anderem war ein Bild zu sehen, in dem Kylian Mbappé im neu designten Hauptmenü zu sehen war.

Dazu kamen einige kleine Gameplay-Änderungen. So soll es beim Verteidigen ein neues Spielerwahl-System geben, bei dem man sich durch Drücken des rechten Sticks und einer anschließenden Wahl durch Richtung des Sticks für einen der drei Spieler entscheiden kann, die am nächsten am Ball stehen.

Wie wahrscheinlich ist das? Ob es die Menüs aus der geleakten FIFA-Beta tatsächlich genauso in fertigen Spiel geben wird, ist fraglich. Es kann sich bei den Designs und Grafiken lediglich um Platzhalter handeln, die im Endprodukt ganz anders aussehen können.

Beim Gameplay hingegen könnte man sich gut vorstellen, dass die Spielerwahl überarbeitet wird. Schließlich ist das ein Kritikpunkt den FIFA-Spieler schon lange auf dem Zettel haben. Ob es allerdings genauso umgesetzt wird, wie im Leak beschrieben, bleibt abzuwarten.

Leaks zu neuen Icon-Karten

Das ist der Leak: Dataminer haben Anfang Juli im Code von FIFA 21 Änderungen gefunden, die auf neue, Icon-Karten hindeuten könnten. Hier dreht sich der Leak vor allem Namen ehemaliger Fußballer, die wir im nächsten FIFA-Teil sehen können.

Die Dataminer haben folgende Namen im Code entdeckt:

Mario Gómez

Cafu

Iker Casillas

Wayne Rooney

Robin Van Persie

Alfredo di Stefano

Luis Fabiano

Könnte Mario Gómez als Icon zu FIFA 22 zurückkehren?

Wie wahrscheinlich ist das? In jedem Jahr erweitert EA die Auswahl an Icon-Karten für Ultimate Team, weshalb es auch realistisch erscheint, dass die bisherigen Ikonen in FIFA 22 Zuwachs bekommen könnten. Allerdings sind ein paar der geleakten Namen nicht die allergrößten Fußball-Stars gewesen. Ob und in welcher Form diese Spieler ins Spiel kommen, ist also noch offen.

Leaks zu neuen Spezialkarten

Das ist der Leak: Könnte es in FIFA 22 eine neue Art von Spezialkarten geben? Das behauptet jedenfalls ein potentieller Leak, der im Internet und vor allem auf reddit die Runde macht. Die Rede ist von einer neuen Art Icon-Karten, die berühmte ehemalige Spieler ins Spiel bringen sollen.

Diese “Icon-Light-Karten” sollen angeblich ihren ehemaligen Vereinen zugeordnet werden und so, anders als Icon-Karten, Chemie-technisch keine Besonderheit haben.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Idee hinter vermeintlich neuen Quasi-Icon-Karten klingt plausibel und interessant, vor allem da EA bereits in FIFA 21 Ultimate Team mit David Beckham eine ganz ähnliche Karte eingeführt hat. Es ist also denkbar, dass diese vermeintlichen Karten in FIFA 22 Einzug halten.

Leaks zur Weekend League

Das ist der Leak: Dieser Leak stammt ebenfalls vom Streamer KingLangpard, der berichtet, dass die neue Weekend League in FIFA 22 Ultimate Team weniger als die bisherigen 30 Spiele umfassen soll. Außerdem soll es eine wöchentliche Qualifikation geben, bei der man 3 von Spielen gewinnen muss, um erneut an der Weekend League teilzunehmen.

Wie wahrscheinlich ist das? Alle paar Jahre wird etwas am System der FUT Champions Weekend League von EA überarbeitet, deshalb erscheint es erstmal realistisch, das dies auch in diesem Jahr passieren könnte. Jedoch gibt es neben dem, was KingLangpard behauptet, noch keinerlei Anhaltspunkte zur neuen Weekend League.

Wir bleiben also gespannt und warten auf offizielle Infos.

Leaks zum Release-Datum

Das ist der Leak: Auf Twitter kursiert seit dem 4. Juli ein Datum, an dem FIFA 22 angeblich erscheinen soll. Der Twitter-Kanal FUTZone spricht hier von einem Release am 24. September 2021. Woher der Kanal diese Informationen hat, ist allerdings nicht bekannt.

Wie wahrscheinlich ist das? Das FIFA 22 vermutlich zwischen Ende September und Anfang Oktober erscheinen wird, ist aufgrund der Release-Termine der letzten Jahre wahrscheinlich. Doch ob es ausgerechnet der 24. September wird, bleibt abzuwarten.

Was sagt ihr zu den Leaks? Habt ihr selbst welche entdeckt? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Welche Änderungen wir uns für den neuesten Teil der FIFA-Serie wünschen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

