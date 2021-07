FIFA 22: Neue Icon-Karten geleakt – Ist Mario Gomez dabei?

Die Gerüchteküche brodelt und ein neuer Leak spricht von frischen Icon-Karten für FIFA 22 Ultimate Team. Wir von MeinMMO zeigen den Leak und verraten euch, welche neuen Icon-Karten uns im nächsten FIFA-Teil erwarten könnten.

Darum geht es: Mehrere FUT-Kanäle auf Twitter berichten über ein neuen Leak zu FIFA 22. Dabei soll entdeckt worden sein, dass EA den FIFA-Code angepasst hat, um neue Icon-Karten hinzuzufügen. Dabei tauchen Namen von großen Fußball-Stars auf, die in FIFA 21 bisher keine Icon-Karten und ihre Karrieren bereits beendet haben.

Das ist ein starker Hinweis auf neue Ikonen. Doch warum die Karten ausgerechnet im Code von FIFA 21 aufgetaucht sind, lässt sich nicht sagen. Vielleicht veröffentlicht EA ja noch neue Icon-Karten in einem noch unbekannten Event für FIFA 21? Falls dies der Fall wäre, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Karten auch in FIFA 22 dabei sind.

Bekommt Mario Gomez eine Icon-Karte in FIFA 22?

Von diesen Karten ist die Rede: Neben verschiedenen großen Namen des Fußballs, ist in den Leaks auch vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Mario Gomez die Rede. Dieser konnte in seiner Karriere beim VfB Stuttgart, bei Bayern München, beim AC Florenz und bei Besiktas Istanbul große Erfolge feiern und nun in FIFA 22 als Ikone zurückkehren. Er wäre damit der zweite deutsche Stürmer-Icon neben Miroslav Klose.

Das dürfte vor allem den FIFA-Spieler freuen, der in FIFA 20 über 1.000 mit der 76er Gold-Karte von Gomez spielte.

So könnte eine Gomez-Icon-Karte aussehen.

Doch neben Gomez werden noch andere Fußballer im Code von FIFA erwähnt, die als Icon-Karten eingeführt werden könnten. So ist die Rede von der brasilianischen Abwehr-Legende Cafu oder Wayne Rooney, der erst in diesem Jahr die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Doch es könnte auch neue Icon-Karten für Robin Van Persie oder Iker Casillas geben, sollte sich der Leak bewahrheiten.

Hier ist die komplette Liste der vermeintlichen Legenden für FIFA 22:

Cafu

Iker Casillas

Wayne Rooney

Robin Van Persie

Alfredo di Stefano

Luis Fabiano

Mario Gomez

Ob an den Leaks tatsächlich etwas dran ist, lässt sich momentan noch nicht sagen. Wir bleiben jedenfalls gespannt und warten ab, welche Icon-Karten EA für FIFA 22 vorstellen wird. Die Legenden, die wir uns für den nächsten FIFA-Teil wünschen, stellen wir euch hier vor:

