FIFA 21: Weekend League Belohnungen sind kaputt – Spieler kriegen falsche Karten

Die aktuellen Weekend League Rewards in FIFA 21 haben einen Fehler. Anstatt der roten FUT Champions Belohnungen bekommen Spieler völlig gewöhnliche Karten.

Das ist der Fehler: Normalerweise stecken in den Weekend League Belohnungen, je nach Abschluss am letzten Wochenende, eine bestimmte Menge roter Spezialkarten: Die Player Picks, aus denen man sich Spieler aussuchen kann. Die setzen sich aus Karten im aktuellen TOTW zusammen und sind so eine sehr gute Chance auf starke Spezialkarten.

Doch die aktuellen Rewards sind fehlerhaft. Anstatt der roten „FUT Champions“ Karten finden Spieler gerade (28. Januar 2021) völlig normale Gold-Karten vor. Die Player Picks bringen einem gerade also keine TOTW-Karten ein.

Die Player Picks verteilen falschen Belohnungen

Wie wird der Fehler gelöst? Ein offizielles Statement seitens EA Sports gibt es zu dem Fehler noch nicht. Wir bei MeinMMO halten euch hier auf dem Laufenden, wenn es neue Informationen gibt.

Allerdings kamen in der Vergangenheit bereits solche Fehler vor. In der Regel war es dann so, dass betroffene Spieler zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Set an Player Picks bekommen, aus denen sie auswählen können. Das funktionierte auch, wenn man seine Player Picks mit den falschen Karten bereits ausgewählt hat. Wie EA Sports diesmal verfährt, ist allerdings noch offen.

Eigentlich sollte ein starkes TOTW in FUT Champions Belohnungen stecken

Das sollten die Weekend League Rewards hergeben: Der Fehler passiert ausgerechnet in einer Woche, in der das TOTW stark aufgestellt ist. Gleich mehrere Spieler aus dem aktuellen Team of the Week 18 weisen richtig gute Werte auf.

Angeführt wird das aktuelle TOTW von Neymar, der mit einer 92er-Karte und genialen Offensivwerten wohl der Traum-Pick für die meisten Spieler wäre. Doch auch Karten wie

Benzema (92) als starke Stürmerkarte

Bernardo Silva (88) im Angriff

oder De Jong (86) als zentraler Mittelfeldspieler

dürften den meisten Spielern als Picks recht sein. Auch die Bundesliga ist mit einigen Spielern im TOTW 18 vertreten. Doch aktuell stecken noch keine FUT-Champs-Spezialkarten in den Player Picks.

Aktuell läuft außerdem das TOTY-Event in FIFA 21. Dort könnt ihr momentan für den 12. Mann abstimmen.