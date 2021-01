FIFA 21: TOTY-Wahl zum 12. Mann gestartet – Ein fehlender Kandidat überrascht

In FIFA 21 findet aktuell die Wahl zum 12. Mann statt. 3 Spieler stehen dabei zur Verfügung, über die ihr entscheiden könnt.

Was ist das für eine Wahl? Der 12. Mann ist quasi der Nachzügler zum Team of the Year: Nachdem die erste Elf bereits bekannt ist und aktuell die Verteidiger live sind, wird es noch eine weitere Team-of-the-Year-Karte geben, die es in der ersten Wahl nicht geschafft hat.

Zur Wahl stehen folgende 3 Spieler:

Lionel Messi

Thiago

Heung-min Son

Einer der drei bekommt eine starke TOTY-Karte

So läuft die Wahl: Im Gegensatz zur ersten Wahl müsst ihr keine Website besuchen, sondern könnt einfach im Spiel abstimmen. Wenn ihr euch einloggt, werden euch drei Leihspieler vorgeschlagen – je eine Karte pro Kandidat. Die Karte, die ihr aussucht, ist gleichzeitig eure Stimmabgabe.

So könnt ihr ganz leicht euren 12. Mann im TOTY wählen. Ein Kandidat, den viele erwartet hatten, fehlt aber.

Wo ist Neymar?

Deswegen verwundert die Auswahl: Allein, dass Neymar in der Hauptelf des Team of the Year nicht dabei war, überraschte bereits viele Spieler. Stattdessen setzte sich der Sturm aus Lewandowski, Mbappé und Cristiano Ronaldo zusammen – was allerdings auch starke Konkurrenz ist, in der selbst Lionel Messi fehlte. Der Argentinier steht nun aber als 12. Mann zur Wahl.

Der Brasilianer ist ein irrer Dribbler – doch ein TOTY-Upgrade wird es nicht geben

Da Neymar ebenfalls in der Hauptelf fehlte, gingen viele davon aus, dass er sich den 12. Mann sichern würde. Denn schon in der Vergangenheit wurde der 12. Mann über eine Leihspieler-Wahl festgelegt, weswegen Karten, die in der Meta relevant sind, einen Vorteil haben. Hier wäre Neymar für einen Sieg ein sehr guter Kandidat gewesen, schließlich hat er eine der besten Karten im Spiel.

Stattdessen fehlt der Brasilianer aber komplett in der Auswahl und wird keine TOTY-Karte mehr bekommen.

Was nützt euch die Wahl? Mit der Wahl könnt ihr euch einen Leihspieler für euer Team sichern. Der hat zwar nur Vertrag für ein einziges Spiel, in Freundschaftsspielen laufen die aber nicht ab. Das bedeutet: Wenn ihr Messi, Son oder Thiago wählt, könnt ihr den Spieler in Modi wie „Manager Meisterstück“ oder anderen Freundschaftsspielen, die für Wochenaufgaben relevant sind, unbegrenzt einsetzen.

Alle drei bieten sich als Trickser an. Bei den Tricks wird sich übrigens ein wenig was tun: Aktuell könnt ihr zumindest schonmal für den PC das neue Title Update 9 runterladen, das einiges in der Offensive verändert.