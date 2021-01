FIFA 21: Title Update 9 entfernt beliebten Fehler und nerft 3 Tricks

In FIFA 21 steht das neue Title Update 9 an. Das verändert einige Moves in der Offensive und korrigiert einen Fehler, der Squad Battles einfacher machte.

Wann kommt das Title Update 9? Wie EA Sports via Twitter bekannt gab, ist das Title Update 9 ab sofort für die PC-Version über Origin und Steam verfügbar.

Ein Release für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S ist in der aktuellen Ankündigung noch nicht enthalten. Gewohntermaßen erscheint der Patch für die Konsolen aber immer einige Tage später. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Das Update steckt wieder einmal voll mit Änderungen. Die wichtigsten zeigen wir euch hier.

Patch Notes zeigen generfte Tricks und entfernten Glitch

Dieser Fehler wurde entfernt: In den Patch Notes findet man einen Eintrag, der besagt, dass eine „bestimmte Art von Torhüter-Pass in Online Matches dazu führte, dass die KI nicht versuchte, den Ball zu erobern“. Dieser Fehler wurde nun behoben und dürfte auf die Squad Battles abzielen.

Dort gab es nämlich einen Glitch, der aufkam, wenn man im Bereich der Eckfahne einen leichten Pass mit dem Torhüter in den freien Raum spielte. Dann griffen die KI-Gegner nicht mehr an und man konnte die Zeit einfach runterlaufen lassen. Gerade hinsichtlich einiger Ziele, etwa bei Icon Swaps, war dieser Trick bei vielen Spielern sehr beliebt. Das wird in Zukunft wohl nicht mehr möglich sein.

Diese Tricks werden verändert: Die Patch Notes geben außerdem Aufschluss darüber, dass sich einige Skill Moves verändern werden.

Der Bridge-Move (doppeltes Antippen von R1/RB) sorgte teilweise dafür, dass er den Verteidiger des Gegenspielers verlangsamte. Das soll nun entfernt worden sein. Wie sich das auf das Gameplay auswirken wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die Bridge als kleiner Speedboost sehr beliebt war.

Das Flicken und Hochhalten des Balls (Drücken des rechten Analogsticks) wird angepasst. Der Ball soll sich nun ungenauer bewegen, sowohl wenn man beim Hochhalten des Balls läuft, als auch wenn man Skill Moves verwendet, die den Ball in die Luft befördern.

Volley-Lupfer werden weniger effektiv, wenn man sie von mehr als 10.67 Metern aufs Tor schießt. Desto weiter man entfernt ist, umso weniger Erfolgsversprechend werden die Schüsse. Den Ball hochzulegen und dann per Lupfer über den Keeper zu bewegen, war ebenfalls eine beliebte Art, spektakuläre Tore zu schießen – aber offenbar ein wenig zu effektiv.

Weitere Änderungen im Title Update 9

Diese Änderungen bringt das Update noch: Neben den angesprochenen Punkten gibt es noch einige weitere Änderungen, die ihr in den Patch Notes (via FIFA Forum) finden könnt. Dazu gehören folgende Punkte:

Der Schiedsrichter soll das Spiel in möglichen Torsituationen nicht mehr so oft abpfeifen.

Mehrere Menü- und Anzeigefehler wurden behoben.

Im Karrieremodus trugen Trainer teilweise Trikots.

Ein Starhead wurde aktualisiert und vier ehemalige Starheads hinzugefügt. Um welche es sich dabei handelt, gab EA noch nicht bekannt.

Aktuell läuft das TOTY-Event in FIFA 21. Momentan sind die TOTY-Verteidiger aktiv und haben starke Ratings bekommen.